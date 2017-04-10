Мир Светлана Корзинкина Число жертв взрыва в Александрии возросло до восьми человек Среди погибших — трое сотрудников полиции

Число жертв взрыва у собора Святого Марка в Александрии возросло до восьми человек, еще около 40 пострадали.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новостной портал «Эль-Ватан», в результате инцидента погибли три сотрудника полиции, один из них попытался остановить смертника, и тот подорвался у входа в здание, а не внутри церкви. В противном случае число жертв теракта было бы намного больше.

Отмечается, что в момент взрыва в храме Святого Марка находился коптский патриарх Тавадрос II, он не пострадал.

Ранее в воскресенье взрыв прогремел в англиканской церкви Мар-Гиргис в египетском городе Танта. Жертвами теракта стали 22 человека, еще более 80 пострадали. По последним данным, взрыв в храме произвел террорист-смертник.