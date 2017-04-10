Политика Елена Плавская Путин выразил соболезнования президенту Египта после теракта Президент России отметил, что отпор террористам можно дать, действуя сообща Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Президент России выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с последствиями теракта в городе Танта. Взрыв прогремел во время церковной службы в провинции Гарбия. В действие взрывное устройство привел террорист-смертник, сообщают местные СМИ.



Через некоторое время за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты, всего погибли 30 человек, сообщили «Известия».

В телеграмме соболезнований Владимир Путин отметил, что, действуя сообща с ответственными членами мирового сообщества, государства сумеют дать отпор террористам. Он обратил внимание, что теракт совершен в «разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом», сообщает пресс-служба Кремля.

«Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако, уверен, что они не достигнут своих преступных целей», — говорится в телеграмме президента РФ.

