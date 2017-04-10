Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 9 апреля 2017, 18:17 Елена Плавская

Десятки человек погибли в результате взрывов в Египте

Два взрыва произошли в городе Танта, еще два — в Александрии

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Четыре взрыва прогремели в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье. Взрывные устройства были заложены в церквях — их привели в действие во время службы.

Теракты в Танте

Первый взрыв прогремел внутри коптского храма Мар-Гиргис, погибли, по данным минздрава республики, 30 человек, ранены от 50 до 70 верующих.

Второй взрыв в этом же городе произошел в центре подготовки полицейских, сообщил египетский телеканал «Аль-Маядин», погиб один полицейский.

Взрывы в Александрии

Первое взрывное устройство было подорвано у входа в церковь в городе Александрия. Внутри этого храма мог находиться патриарх Теодор Второй, сообщается, что он не пострадал. Местные телеканалы передают, что террориста-смертника задержал офицер полиции — не пропустил его в храм и в итоге погиб при взрыве. Всего, по последним данным, жертвами стали 17 человек, ранения получили более 30.

Второй взрыв в Александрии произошел в районе улицы Шухада, подробностей пока не приводится. Ответственность за атаки на себя взяло ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).

Реакция властей Египта

Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших. Взрывы признаны терактами, проводится расследование, сообщается о задержании первых подозреваемых в причастности к взрывам.

Читайте также:

Взрыв прогремел в Александрии у кафедрального собора

Два взрыва прогремели в египетском городе Танта

Путин выразил соболезнования президенту Египта после теракта

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи – это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические – просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свободы» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ
Терроризм - это война. Война без линии фронта. Каждая точка на земном шаре может быть фронтовой
Олег Нечипоренко
аналитик
Отношения России и США находятся в плачевном состоянии. То, что сделала администрация США — вызов не только нам, а всему мировому сообществу
Андрей Красов
депутат
Вашингтон не просчитал ни политических, ни военных последствий собственных действий. Американцы фактически помогли террористам
Сергей Орджоникидзе
дипломат
Это типично для Америки – накачивать свои потенциалы через «яркие» политические и военные действия на внешних площадках
Андрей Климов
сенатор
Задача по сдерживанию России служит для Вашингтона густой маскировочной сетью, которая дает возможность держать в узде европейские страны
Виктор Литовкин
журналист
Сегодня праздники должны очищаться от формализма. Они должны проходить не по наезженным лекалам, а с проявлением творческой инициативы
Олег Матвейчев
политолог
В период международных кризисов искусство становится мостиком, благодаря которому сохраняется надежда на восстановление взаимопонимания
Кирилл Разлогов
киновед
Мы любим Пресвятую Богородицу, но иногда забываем, какой подвиг она приняла
Макарий (Маркиш)
иеромонах
Попытки искусственного сдерживания курса рубля могут привести к давлению на валютный рынок. В этой ситуации от ЦБ требуется определенное искусство
Александр Широв
экономист

Выбор редакции

Наверх