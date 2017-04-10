Мир Елена Плавская Десятки человек погибли в результате взрывов в Египте Два взрыва произошли в городе Танта, еще два — в Александрии Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Четыре взрыва прогремели в египетских городах Танта и Александрия в Вербное воскресенье. Взрывные устройства были заложены в церквях — их привели в действие во время службы.

Теракты в Танте

Первый взрыв прогремел внутри коптского храма Мар-Гиргис, погибли, по данным минздрава республики, 30 человек, ранены от 50 до 70 верующих.



Mısır, Tanta'da bir kilisede bombalı saldırı yaşandı .

En az 13 ölü, 25 yaralı var. #Mısır pic.twitter.com/kT0jUuH4HX — ortadoğu haberleri (@Alsahmmedia91) 9 апреля 2017 г.

Второй взрыв в этом же городе произошел в центре подготовки полицейских, сообщил египетский телеканал «Аль-Маядин», погиб один полицейский.

Взрывы в Александрии

Первое взрывное устройство было подорвано у входа в церковь в городе Александрия. Внутри этого храма мог находиться патриарх Теодор Второй, сообщается, что он не пострадал. Местные телеканалы передают, что террориста-смертника задержал офицер полиции — не пропустил его в храм и в итоге погиб при взрыве. Всего, по последним данным, жертвами стали 17 человек, ранения получили более 30.



I want to, once again, send my condolences & prayers to the Copts in #Egypt. All minorities in Middle East are being attacked by #Islam pic.twitter.com/UASQtcg5Uh — Zvi Lando (@zlando) 9 апреля 2017 г.



Второй взрыв в Александрии произошел в районе улицы Шухада, подробностей пока не приводится. Ответственность за атаки на себя взяло ИГ (запрещенная в России террористическая группировка).



Реакция властей Египта

Президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших. Взрывы признаны терактами, проводится расследование, сообщается о задержании первых подозреваемых в причастности к взрывам.