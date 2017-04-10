Мир 9 апреля 2017, 14:23 Елена Плавская
Взрыв прогремел в Александрии у кафедрального собора
Ранее сообщалось о гибели 30 человек в результате взрыва в городе Танта
Взрыв произошел в египетском городе Александрия у кафедрального собора. О произошедшем сообщил местный портал, сообщает ТАСС.
Подробностей произошедшего не сообщается, данных о пострадавших и погибших нет.
Ранее «Известия» сообщили, что в египетском городе Танта к северу от Каира произошли два взрыва, погибли 30 человек. Свои соболезнования президенту Египта выразил президент России Владимир Путин.
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