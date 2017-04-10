Пострадавшие при столкновении поездов в Москве получат компенсации

Пассажиры, которые пострадали в результате столкновения электрички и поезда дальнего следования в Москве, могут получить страховую выплату до 2 млн рублей.

Конкретная сумма зависит от тяжести полученных травм, сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, пишет ТАСС.

Вечером 8 апреля в Москве столкнулись электричка Москва–Усово и поезд Москва–Брест, в аварии травмы получили свыше 50 человек, 12 из которых госпитализированы.

«Максимальная сумма выплаты страховых компенсаций пострадавшим составляет до 2 млн рублей», — сказал он. Юргенс отметил, что выплаты рассчитываются по таблице, утвержденной правительством.

За ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс. рублей в зависимости от тяжести травмы.