Общество Светлана Корзинкина Георгия Гречко похоронят на Троекуровском кладбище 11 апреля О времени и месте проведения траурной церемонии сообщила дочь космонавта Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

Известного советского космонавта Георгия Гречко, который за свои заслуги был дважды удостоен звания Герой Советского Союза, похоронят 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его дочь Ольга Михеева-Гречко.



«С 12.00 до 13.30 мск в Большом зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. С 13.30 до 14.00 — отпевание. После этого состоится церемония захоронения на Аллее космонавтов», — цитирует ее ТАСС.

Напомним, советский космонавт скончался 8 апреля на 86-м году жизни в 81-й больнице имени Вересаева в Москве.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Он был выпускником Ленинградского механического института. За свою карьеру космонавт совершил три космических полета общей продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

