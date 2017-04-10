Политика Ангелина Галанина, Сергей Изотов Россияне хотят лишить детей доступа к соцсетям Однако к ограничениям в интернете для всех категорий граждан они не готовы Фото: РИА НОВОСТИ/Наталья Селиверстова

Россияне хотели бы оградить детей, не достигших 14 лет, от социальных сетей. На такой запрет готовы пойти 62% граждан. 39% полагают, что следует контролировать и регистрацию в соцсетях — сделать ее по паспорту. Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) узнал, как в России отреагировали на законодательную инициативу ленинградского ЗАКСа, предложившего регулировать доступ к интернету.

По данным «ВЦИОМ-Спутник», идею запретить выход в социальные сети детям до 14 лет поддержали 62% россиян. Против этого выступили 35% респондентов: в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%). 1% граждан РФ признались социологам, что о существовании соцсетей им ничего не известно.

Интересно, что запретные меры поддержало большинство опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет — таких 67%. Кроме того, идею одобрили граждане с незаконченным высшим и высшим образованием — 63%, а также жители городов-миллионников — 73% респондентов.

Однако социологи ВЦИОМа отмечают, что «уровень несогласия заметно возрастает, когда речь заходит о регламентации пользования соцсетями для всех категорий граждан». Так, например, законодательную инициативу, которая касается регистрации в соцсетях по паспорту, в России готовы поддержать только 39%. Против этой идеи 1 большинство, 52% респондентов.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин полагает, что высокий уровень поддержки «запретных» инициатив связан с мнением россиян об интернете как источнике возникновения широкого спектра угроз безопасности, начиная от простого мошенничества и заканчивая созданием групп суицида.

— Даже единожды получив этот опыт или став простым свидетелем жизненных трагедий, люди понимают, что наползающая на общество новая коммуникационная среда, так же как и привычная нам реальность, нуждается в законодательном регулировании, в том числе в работе специальных надзорных органов, — пояснил Кирилл Родин.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отметил, что у родителей уже давно сформирован образ интернета как некоего «исчадия зла», который в последнее время еще более усилился сообщениями о различного рода «группах смерти», «синих китах» в социальных сетях.

— Но большинство руководствуется принципом: давайте за нас лучше государство подумает и вместо нас введет этот запрет. Если родители не хотят заниматься воспитанием детей и рассчитывают, что это за них сделает государство, то никакого развития и будущего у такого государства не будет, — полагает он.

Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал саму инициативу регистрации в социальных сетях по паспорту «верхом безумия и глупости», так как невозможно отличить от соцсети любой сервис, который позволяет пользователям общаться друг с другом.

— Фактически любой сервис может быть приравнен к соцсети, потому что он основан на социальном общении и социализации подростков, — пояснил он. — А кроме того, сегодня подростки и даже дети могут собрать любой мессенджер и социальную сеть у себя на своих персональных компьютерах и пользоваться ею для общения друг с другом. Это ни к чему не приведет.

Дмитрий Мариничев полагает, что данные опроса базируются на «опасениях взрослых за судьбу своих детей».

— Естественно, некий страх и непонимание, как управлять ситуацией, а также нехватка знаний приводят к тому, что запрет кажется самым действенным способом устранения этих рисков, — сказал он «Известиям».

Эксперт в области интернет-технологий Илья Переседов (фонд «Разумный интернет») заметил, что данные опроса демонстрируют, с одной стороны, пассивность и неготовность россиян нести ответственность за свою жизнь, а с другой — тотальное невежество относительно вопросов, связанных с технологиями. Он напомнил, что в подавляющем большинстве социальных сетей и так есть ограничения на регистрацию подростков до 13–14 лет.



— Если вы пытаетесь создать впервые там аккаунт и укажите, что вам меньше 13 лет, то система просто не позволит этого сделать. Соответственно все эти дети, которые сейчас есть в соцсетях, находятся там нелегально, — указал он.



Эксперт также подчеркнул, что исследования, которые проводил фонд в свое время, показывали, что в 90% случаев маленьким детям помогали завести аккаунты и обойти блокировку сами родители. Он также отметил, что есть технические инструменты домашнего контроля, позволяющие и управлять доступом ребенка к компьютеру, и дистанционно наблюдать, что он делает в интернете.



— Но наши родители ведут себя сверхбезответственно: сначала выпихивают детей в интернет, а потом, наслушавшись «страшилок» или увидев, что дети от них отдалились, ждут, что придет государство и их спасет, — сказал «Известиям» Илья Переседов.



Опрос ВЦИОМа проводился 6 апреля 2017 года в форме телефонного интервью. Участие в нем приняли 600 респондентов из разных субъектов РФ.

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