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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 10:26 Анастасия Мамина

Опрос: россияне поддержали запрет соцсетей для детей до 14 лет

При этом респонденты выступили против регистрации аккаунтов только по паспорту

Россияне поддерживают идею запрета на выход в социальные сети детям до 14 лет. За высказались 62% россиян, причем среди самой молодой возрастной группы опрошенных (18–24 года), эта доля составляет 67% — больше, чем среди 60-летних и старше (60%). Об этом говорится в сообщении ВЦИОМа.

Против такой инициативы выступила треть респондентов — 35%, прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга (47%).

Однако идею о регламентации пользования социальными сетями для всех граждан поддержали совсем немного людей.

52% отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту, причем эта доля заметно выше среди активных интернет-пользователей, чем среди тех, кто не заходит в интернет (58% против 36%). Поддержали эту идею 39% опрошенных (среди 25–34-летних — 48%).

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