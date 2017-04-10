Общество Елена Плавская Неизвестный ранил ножом курсантку МВД в центре Москвы Пострадавшая находится в НИИ Склифосовского

Мужчина с ножом напал на курсантку Московского университета МВД РФ имени Кикотя в центре Москвы. Девушка получила ножевые ранения, нападавшему удалось скрыться с места происшествия.

Нападение произошло у дома № 3 по Петроверигскому переулку в 16.40. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленника, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа, сообщает «Интерфакс».

Курсантку госпитализировали в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского.