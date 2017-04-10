Общество 9 апреля 2017, 18:09 Елена Плавская
Неизвестный ранил ножом курсантку МВД в центре Москвы
Пострадавшая находится в НИИ Склифосовского
Мужчина с ножом напал на курсантку Московского университета МВД РФ имени Кикотя в центре Москвы. Девушка получила ножевые ранения, нападавшему удалось скрыться с места происшествия.
Нападение произошло у дома № 3 по Петроверигскому переулку в 16.40. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленника, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа, сообщает «Интерфакс».
Курсантку госпитализировали в состоянии средней тяжести в НИИ Склифосовского.
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