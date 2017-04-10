Мир Светлана Корзинкина Число жертв двух терактов в Египте возросло до 46 человек Уточненные данные о погибших приводит министерство здравоохранения республики

Число погибших в результате теракта около собора Святого Марка в египетской Александрии возросло до 16 человек, сообщил минздрав АРЕ.

Кроме того, в ведомстве уточнили количество жертв взрыва в церкви Мар-Гиргис в городе Танта — по последним данным, теракт унес жизни 30 человек. Таким образом, общее число жертв двойного теракта в Египте возросло до 46, передает ТАСС.

Ранее террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаки. В обоих египетских городах действовали смертники. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить и обезвредить еще два взрывных устройства.