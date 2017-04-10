Мир Светлана Корзинкина 17-летнего россиянина обвинили по делу о подготовке взрыва в Осло Полиция Норвегии выясняет, какие были мотивы у юноши, который оставил маломощное взрывное устройство на мостовой в центре столицы королевства Фото: REUTERS/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix

Полиция Норвегии задержала 17-летнего гражданина РФ по подозрению в хранении взрывчатых веществ, ему предъявлено обвинение, сообщила в воскресенье глава полицейской службы безопасности королевства Бенедикте Бьернланд.



Накануне вечером в центре Осло был обнаружен похожий на взрывное устройство объект.

«Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт. Мы пытаемся выяснить то, каковы были его мотивы и были ли в этом замешаны другие люди», — приводит ТАСС слова главы полицейской службы безопасности Норвегии.

По данным ведомства, гражданин РФ прибыл в королевство в 2010 году как беженец. При этом СМИ сообщали, что несовершеннолетний в последнее время находился под наблюдением спецслужб и симпатизировал радикальным исламистским группировкам, в том числе «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ).



Поводом для задержания россиянина стал подозрительный предмет, который он оставил на мостовой в центральном районе Гренланн. Полиция подтвердила, что обнаруженный объект был маломощным взрывным устройством.