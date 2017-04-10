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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 9 апреля 2017, 19:15 Светлана Корзинкина

17-летнего россиянина обвинили по делу о подготовке взрыва в Осло

Полиция Норвегии выясняет, какие были мотивы у юноши, который оставил маломощное взрывное устройство на мостовой в центре столицы королевства

Фото: REUTERS/Fredrik Varfjell/NTB Scanpix

Полиция Норвегии задержала 17-летнего гражданина РФ по подозрению в хранении взрывчатых веществ, ему предъявлено обвинение, сообщила в воскресенье глава полицейской службы безопасности королевства Бенедикте Бьернланд.

Накануне вечером в центре Осло был обнаружен похожий на взрывное устройство объект.

«Пока что неясно, были ли у задержанного 17-летнего юноши планы осуществить теракт. Мы пытаемся выяснить то, каковы были его мотивы и были ли в этом замешаны другие люди», — приводит ТАСС слова главы полицейской службы безопасности Норвегии.

По данным ведомства, гражданин РФ прибыл в королевство в 2010 году как беженец. При этом СМИ сообщали, что несовершеннолетний в последнее время находился под наблюдением спецслужб и симпатизировал радикальным исламистским группировкам, в том числе «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Поводом для задержания россиянина стал подозрительный предмет, который он оставил на мостовой в центральном районе Гренланн. Полиция подтвердила, что обнаруженный объект был маломощным взрывным устройством.

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