Мир Александр Чеков Адвокат задержанного в Осло россиянина назвала его действия шалостью Сам 17-летний выходец из РФ отрицает связь с исламскими радикалами

Адвокат задержанного в Осло 17-летнего россиянина, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства, назвала его действия шалостью и отрицает его связь с исламистами.

Об этом сообщила телекомпании NRK адвокат задержанного Аасе Карине Сигмонд.

«Это просто мальчик, которому только исполнилось 17 лет. Он еще ребенок. Он дистанцируется от связи с радикальным исламом», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Напомним, что россиянин был задержан с примитивным взрывным устройством, которое он пытался установить под мостом. Взрывное устройство ликвидировали взрывотехники, а самого молодого человека доставили в полицию, где предъявили обвинение по ст. 142 уголовного кодекса Норвегии, предусматривающей в качестве наказания тюремный срок до 21 года.