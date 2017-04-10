Мир Александр Чеков Пушков: имеющиеся у США выводы о причастности Асада к химатакам — блеф Российский сенатор сравнил данную ситуацию с той, что сложилась перед американским вторжением в Ирак Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Имеющиеся у США выводы о причастности Асада к химатакам — блеф.

Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что причастность властей Сирии к химической атаке на город Хан-Шейхун доказана секретными данными.

Сам инцидент в Хан-Шейхуне, в ходе которого от химического оружия погибли 80 человек и 200 были ранены, стал поводом для атаки аэродрома сирийской армии крылатыми ракетами с эсминцев США.

Сирия и Россия отрицают применение химического оружия Дамаском.