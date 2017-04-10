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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 00:48 Владимир Гусев

Удар США по Сирии обострил кризис на Ближнем Востоке

Эксперты отмечают, что атака на Шайрат нарушила как международные, так и американские законы

Выпущенные по указанию Дональда Трампа 59 крылатых ракет ударили не только по базе сирийской армии Шайрат, они нанесли удар по всей антитеррористической операции против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Такую оценку случившемуся в ночь на 7 апреля дают многие эксперты. Лишенная реальных мотивов атака безусловно накалит обстановку в и без того кипящем котле сирийской войны.

— Ракетный удар США по сирийской военной базе имел несколько последствий. Во-первых, он подорвал перспективы российско-американского взаимодействия против ИГИЛ. Во-вторых, он дал моральную поддержку сирийским боевикам и террористам ИГИЛ. В-третьих, он усилил геополитическую напряженность вокруг ситуации в Сирии, — подвел итоги удара США по Сирии член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

Проведя атаку по сирийской базе, США так и не предоставили оснований для столь радикальных мер. Другими словами, так и не доказано применение Башаром Асадом химического оружия. При том Вашингтон ясно дает понять, что в будущем готов и на более жесткие действия для свержения легитимного сирийского президента.

Политологи отмечают, что поступок США нарушает не только устав ООН, но и американские законы, так как Трамп сообщил конгрессу о ракетном ударе лишь два дня спустя.

— Вашингтон не просчитал ни политических, ни военных последствий собственных действий. Воспользовавшись этим ударом, террористы моментально перешли в наступление. Представляется, что всёэто было призвано продемонстрировать, кто, так сказать, в мире хозяин. Ведь реальной борьбе с терроризмом эта атака ни в коей мере не поспособствовала, — сообщил «Известиям» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ракетный удар по борьбе с терроризмом

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сенатор
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Андрей Красов
депутат
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дипломат
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