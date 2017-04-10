Мир Юрий Богданов Ракетный удар по борьбе с терроризмом Американская атака на сирийскую военную базу спровоцировала новый виток противостояния в регионе Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Воскресенский

Ракетные удары США по военной базе сирийской армии в провинции Хомс не только накаляют обстановку на Ближнем Востоке, но и осложняют геополитическую ситуацию в мире. Более того, атака против вооруженных сил Сирии, борющихся с террористами ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организаций запрещена в РФ), сыграла на руку террористам, которые, воспользовавшись моментом, уже начали контрнаступление. Политики и эксперты полагают, что односторонняя акция Вашингтона фактически подрывает перспективы российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом и серьезно осложняет дальнейший диалог по сирийскому урегулированию.



В ночь на пятницу ВС США нанесли массированный ракетный удар по базе сирийской армии Шайрат в ответ на якобы применение правительством Башара Асада химического оружия против мирного населения. Однако действия американских военных привели лишь к двум последствиям: усилению угрозы международного терроризма и обострению геополитической обстановки в мире. Ракетный удар по сирийской базе — первый случай применения США военной силы против властей страны с самого начала сирийского кризиса. При этом, несмотря на призывы России провести всестороннее расследование ситуации, американская сторона так и не представила никаких доказательств возможного использования химоружия.

Президент России Владимир Путин назвал действия США «агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права, причем под надуманным предлогом».



При этом, судя по всему, Белый дом не собирается ограничиваться ударами по сирийской базе. Так, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов сделать всё возможное для свержения президента Сирии Башара Асада. «Если потребуется нечто большее, он [Дональд Трамп] это сделает», — подчеркнула Хейли.



Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков назвал ракетный удар США по позициям сирийской армии ударом по борьбе с международным терроризмом.

— Ракетный удар США по сирийской военной базе имел несколько последствий. Во-первых, он подорвал перспективы российско-американского взаимодействия против ИГ. Во-вторых, он дал моральную поддержку сирийским боевикам и террористам ИГ. В-третьих, он усилил геополитическую напряженность вокруг ситуации в Сирии. Возврат США к политике по свержению Башара Асада осложнит отношения с Россией, здесь мы не найдем общего языка. Многое зависит от дальнейших действий Дональда Трампа: будет ли он наносить ракетные удары по сирийской армии или же это была единичная акция, — отметил сенатор.

Примечательно, что ракетная атака США противоречила не только международному праву и уставу ООН, но и американскому законодательству. Ведь президент США Дональд Трамп уведомил американский конгресс о ракетной атаке лишь спустя двое суток.

По мнению экс-замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, авиаудар США по сирийской базе ВВС — это акт агрессии и грубейшее попрание международного права.

— Вашингтон не просчитал ни политических, ни военных последствий собственных действий. Воспользовавшись этим ударом, террористы моментально перешли в наступление. Представляется, что всё это было призвано продемонстрировать, кто, так сказать, в мире хозяин. Ведь реальной борьбе с терроризмом эта атака ни в коей мере не поспособствовала, — пояснил дипломат «Известиям».

Президент Сирии Башар Асад заявил, что американской стороне не удалось достичь своей цели путем нанесения авиаудара. По мнению сирийского президента, ракетный удар США привел лишь к поднятию морального духа боевиков. При этом сирийская военная база была восстановлена спустя сутки после атаки и продолжает функционировать.

Напряженность, спровоцированная ракетными ударами США, уже привела к отмене визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву, который должен был состояться в ближайшее время. Британский министр объяснил свое решение тем, что «у него в приоритете контакты с США, а не с Россией». В МИД РФ отметили, что такое решение главы Форин-офиса «говорит о фундаментальном непонимании Лондоном событий, происходящих в Сирии».



Односторонние действия США вызвали противоречивую реакцию за рубежом. Правящие круги большинства стран Европы выразили поддержку Вашингтону. Однако при этом ряд западных политиков осудили решение Белого дома нанести удар по территории Сирии. Невозможность урегулирования сирийского кризиса военным путем подчеркивают также и в Китае. При этом США своими шагами всё больше отдаляют решение сирийского конфликта и создают дополнительное напряжение в отношениях с Москвой.

