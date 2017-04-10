Армия Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин, Николай Сурков Аэродром Шайрат: цель не достигнута Почему американские ракеты не справились с бетонными укрытиями и что именно было уничтожено на авиабазе Фото: РИА НОВОСТИ/Михаил Воскресенский

Чтобы избежать огня российских средств и поразить сирийскую авиабазу, американским военным пришлось направить Tomahawk через воздушное пространство Ливана. При этом в спешке пришлось использовать современные облегченные ракеты, которые не смогли нанести серьезного ущерба ни аэродрому, ни прилегающим постройкам. Однако в результате могут пострадать планы США по захвату Ракки, поскольку РФ способна полностью закрыть доступ в воздушное пространство Сирии самолетам коалиции.​



Маршрут «боевых топоров»

Пентагон сообщил, что по авиабазе Шайрат было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Правда, американские военные воздержались от комментариев, по какому маршруту они шли к цели.

Сразу после ракетного удара появилась схема, где коридор пролета Tomahawk проходил между двумя прибрежными сирийскими городами: Тартус и Латакия. Также в подтверждение этой версии приводились фотографии с обломками американской ракеты, якобы потерпевшей катастрофу в одной из деревень в провинции Тартус. Правда, позже стало известно, что предъявленные обломки к американским ракетам отношения не имеют.

Но, по мнению экспертов, такой маршрут достаточно сомнительный. На авиабазе Хмеймим размещена российская зенитно–ракетная система (ЗРС) С-400. Вторая ЗРС С-300В4 базируется на территории военно-морской базы ВМФ РФ в Тартусе. Обе системы прикрыты зенитными ракетно–пушечными комплексами «Панцирь». Фактически Tomahawk должны были пройти в зоне, где российские средства обнаружения и поражения имеют максимальную эффективность.

— Маршрут крылатых ракет никогда не строится по одной линии, — рассказал «Известиям» бывший командующий зенитно–ракетными войсками генерал–лейтенант Александр Горьков. — Он выстраивается так, чтобы максимально удалить ракеты от средств ПВО и радиолокаторов. Такие маршруты сложные, с многочисленными поворотами. В случае с Тартусом и Латакией Tomahawk прошли бы над головами российских ЗРС. Хотя такие цели С-300В4 поражает на дальности всего 30–40 км, но в этом случае средства ПВО отработали бы по КР без промаха. Также в Тартусе базируются «Панцири-С», которые на расстоянии 20–30 км очень эффективны для борьбы с низколетящими крылатыми ракетами.

В пятницу в арабских СМИ появились сообщения о многочисленных неизвестных воздушных объектах в небе Ливана.

— Ливан не имеет радиолокационных средств. Поэтому, его воздушное пространство традиционно используется Израилем и антиигиловской коалицией для нанесения авиаударов по Сирии, — пояснил «Известиям» один из авторов книги «Сирийский рубеж» Антон Лавров. — В районе Дамаска находится самая сильная группировка сирийского ПВО, включая современные комплексы «Панцирь» и «Бук». Поэтому израильтяне и коалиция стараются держаться как можно ближе к границе с Иорданией. Юг Сирии, особенно в районе Пальмиры и Дейр-эз-Зор, практически не прикрыт зенитными системами и радиолокаторами.

Поэтому маршрут пролета Tomahawk, скорее всего, выглядел следующим образом. Ракеты со стороны Средиземного моря вошли в воздушное пространство Ливана, уже в сирийском небе они шли на юге вдоль иордано–сирийской границы. Потом выполнили поворот на север и поразили Шайрат. В этом случае С-300В4 и С-400 были от Tomahawk на расстоянии 200–300 км, а от обнаружения их прикрывал также сложный рельеф местности.



Оценка эффективности​​​​​​​

В официальном сообщении о результатах удара по Шайрату Минобороны России сообщило, что уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть самолетов МиГ-23, а также радиолокационная станция. При этом из 59 ракет цели достигли только 23.

В настоящее время известно, что на авиабазе жертвами крылатых ракет стали пять истребителей-бомбардировщиков Су-22М3, один Су-22М4, три истребителя МиГ-23МЛ. От ракетного удара не пострадала взлетно–посадочная полоса (ВПП) и часть укрытий с находящимися там самолетами. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагон намеренно проигнорировал ВПП, так как ее легко восстановить.

— Такой мощный объект требует многократных налетов, — рассказал «Известиям» бывший командующий дальней авиацией, Герой России, генерал армии Петр Дейнекин. — Это как минимум до десяти и более высокоточных ударов для того, чтобы одновременно вывести из строя все указанные цели. Если разрушить хотя бы одну из них, то боеспособность аэродрома восстанавливается через несколько часов после применения противником обычного вооружения.

В настоящее время полеты с авиабазы Шайрат возобновлены. Но потеря девяти боевых самолетов на первый взгляд выглядит серьезным ударом по ВВС Сирии.

— Су-22М3 — это экспортная версия советского истребителя–бомбардировщика Су-17М3 с рядом изменений, — пояснил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Главная проблема этих машин — двигатель Р-29БС-300 с небольшим ресурсом и сложный регулируемый воздухозаборник, который очень часто выходит из строя. Скорее всего, на Шайрате Су-22М3 были не пригодны к эксплуатации и ремонту.

​​​​​​​Tomahawk не той системы

По одной из версий, у многих американских ракет вышел срок хранения. Именно поэтому до Шайрата долетели только 23 ракеты.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что ракеты BGM-109 Tomahawk специально создавались в 1980-е годы для уничтожения аэродромов.

— Их главными целями были советские аэродромы на Кольском полуострове, где базировались ракетоносцы Ту-22М3, — рассказал «Известиям» Вадим Козюлин. — Все объекты аэродромов, а также стоянки самолетов были хорошо защищены. Поэтому ракеты оснащались мощными 440-килограммовыми боевыми частями, которые уничтожали укрепления и ВПП. Также часть ракет несла кассетные боевые части. Удар наносился тремя волнами. Первая волна Tomahawk уничтожала средства ПВО и радиолокаторы. Вторая поражала хранилища, стоянки и самолеты. Третья засыпала аэродром маленькими бомбочками. Попадая на ВПП, они делали огромное количество малых отверстий, которые трудно заделать.

Как отметил независимый военный эксперт Антон Лавров, обнаруженные на атакованном аэродроме обломки позволяют идентифицировать ракеты как наиболее современные в арсенале флота США TacticalTomahawk (RGM/UGM-109E, Block4).

— Block4 оснащается только облегченной моноблочной полубронебойной боевой частью (БЧ) WDU-36/B. Ее вес вместе с прочным титановым корпусом и детонатором всего 317 кг, — отметил Лавров. — Облегчение боевой части и конструкции самой ракеты позволило повысить ее дальность с 1250 до 1600 км. Ключевое отличие новых ракет — это система двунаправленной спутниковой связи.

Именно снижение массы боевой части TacticalTomahawk и стало причиной отказа Пентагона от поражения ВПП, а также объясняет достаточно низкую эффективность удара по укрытиям. В ряде случаев боевые части крылатых ракет их даже не пробили.

Примечательно, что в арсенале ВМС США есть более старые BGM-109C с 440-килограммовой БЧ и кассетные BGM-109D. Их отсутствие в Шайрате говорит о том, что приказ нанести удар руководство США отдало очень поспешно. КР не успели доставить в Средиземное море и перезарядить корабли.



Ответный удар по американским планам

Из-за удара по базе Шайрат под вопросом оказалось американское наступление на Ракку, которое должно вступить в решающую фазу уже в этом месяце. Накануне налета американцы и их курдские союзники из так называемых «Сирийских демократических сил» завершили окружение города Табка и вели ожесточенные бои за одноименную плотину, которая считается крупнейшей в Сирии.

Американское наступление, однако, очень зависит от авиации, прежде всего для огневой поддержки. Однако если раньше американцы и их союзники летали над Сирией, когда хотели, то теперь Россия может напомнить США, что официального разрешения на такие действия им никто не давал. Тем более что РФ уже объявила о выходе из меморандума о предотвращении воздушных инцидентов.

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал «Известиям», что у РФ также есть возможность лишить американскую группировку в Сирии снабжения.

— Там очень плохо развита дорожная сеть, поэтому они получают снабжение по воздуху, а размещенные в Сирии российские комплексы С-300 и С-400 способны этот воздушный мост легко разрушить, — пояснил эксперт. — Однако Москва не станет этого делать по политическим причинам, чтобы не портить еще больше отношения с Америкой.​

В Пентагоне, судя по всему, осознают угрозу со стороны российских истребителей и средств ПВО. Косвенным подтверждением является резкое сокращение числа боевых вылетов в район столицы самопровозглашенного «халифата». Как сообщили «Известиям» в штабе операции «Несокрушимая решимость», в пятницу (то есть сразу после налета на Шайрат) авиация коалиции нанесла всего семь ударов по целям в Сирии, хотя в предыдущие дни их количество стабильно было в два-три раза больше.



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