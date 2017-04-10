Армия Андрей Филатов «В момент ракетного удара террористы пошли в атаку» Интервью Чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад — об авиаударах США по военному аэродрому Шайрат Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

О том, как руководство Сирии оценивает авиаудары США с эсминцев Porter и Ross по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, что за этим стоит и почему правительство САР считает Россию своим главным союзником, корреспонденту «Известий» Андрею Филатову рассказал чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад.



— Сегодня много рассуждений о том, что удар американцев по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс является попыткой отвлечь мировое сообщество от жертв гражданского населения в затянувшемся штурме иракского города Мосул. Как вы расцениваете произошедшее?

— Американская агрессия против сирийской арабской армии (САА) является, как обычно, агрессией против суверенитета нашего государства и вопиющим нарушением международного права. Эта агрессия также демонстрирует поддержку главарей террористических группировок, таких как ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России. — «Известия»), сирийского филиала «Аль-Каиды» (запрещена в России). Этот удар показал координацию между США и террористами. В момент ракетного удара террористы пошли в атаку, а значит, они были готовы, стянули резервы, разработали планы нападения. Это еще раз продемонстрировало поддержку американцами террора не только в Сирии, но также и в Ираке.

— Какова причина нападения? Американцы заявляют о возмездии за применение химического оружия и желании предотвратить распространение оружия массового поражения.





— На мой взгляд, удары коалиции США — это ответ на недавние успехи САА и совместно проведенных операций с ВКС РФ на территории нашей страны, в городах Дамаск и Хама. Каждый раз, когда сирийская армия достигает определенных успехов, американская администрация ищет предлоги для вмешательства. И теперь они нашли надуманный предлог, базирующийся на бездоказательном обвинении в применении химического оружия сирийской армией. Сирийская армия никогда не применяла химического оружия против своего народа. Сирийская арабская армия — это народная армия, призванная защищать суверенитет и независимость государства.

Это абсолютно надуманный предлог, так как Сирия и ее армия свободны от химоружия. Сирия присоединилась к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и та подтвердила, что Сирийская Арабская Республика (САР) выполнила все свои обязательства по вывозу всего химоружия из страны.

— Как вы оцениваете приостановление Россией соблюдения меморандума о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии после удара США по сирийскому военному аэродрому?

— Я считаю это правильным шагом, так как Россия остается главным союзником законно избранного правительства САР и гарантом соблюдения международных норм права. Россия вносит неоценимый вклад в дело борьбы с международным терроризмом, и если силы коалиции во главе с США наносят удар по армии, которая противостоит силам террора, то защитить союзника — это правильный шаг в деле борьбы с международным терроризмом.

— В период предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно говорил о нежелании вмешиваться в военные конфликты за пределами США. Пентагон переубедил президента Трампа или сделал его своей марионеткой?

— Я не думаю, что Трамп стал марионеткой Пентагона. Трамп сам олицетворяет истинное лицо политики США на протяжении нескольких десятков лет, а именно — политики двойных стандартов. Политики США говорят одно, а затем делают противоположное, используя для смены своего курса провокации и надуманные предлоги.