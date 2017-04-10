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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 01:01 Александр Чеков

ИГ атаковал церкви в Египте

Восстановление авиасообщения с Россией оказывается под вопросом

ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) устроил два теракта в коптских церквях городов Танта и Александрия.

Международное сообщество и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси резко осудили эту атаку, унесшую жизнь более 40 человек.

«Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей», – говорится в телеграмме соболезнований, направленной президентом РФ Владимиром Путиным главе Египта.

Свои соболезнования выразили также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск.

Акция ИГ потрясла многих – особый цинизм заключается в том, что она была совершена в Вербное (Пальмовое) воскресенье, христианский праздник.

Как рассказал «Известиям» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, данная атака не была чем-то сверхъестественным для Египта в его нынешнем положении. Радикалы ИГ регулярно совершают акты насилия, в первую очередь против представителей власти.

«Египет уже очень давно находится на пороховой бочке, и ситуация во многих районах страны очень взрывоопасна», – сообщил Сатановский.

Отмечается, что этот теракт ставит под большой вопрос возобновление авиасообщения с Египтом, прерванное после взрыва российского пассажирского лайнера в октябре 2015 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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