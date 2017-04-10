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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 9 апреля 2017, 23:20 Юрий Богданов, Алексей Забродин

ИГ атаковал египетских христиан

Жертвами двух взрывов в Вербное воскресенье стали как минимум 44 человека

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Террористы устроили двойную атаку на коптские церкви в Египте в воскресенье. Ответственность за взрывы, которые унесли жизни как минимум 44 человек, в городах Танта и Александрия взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России). Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел чрезвычайное положение на три месяца и приказал развернуть войска по всей стране. Международное сообщество решительно осудило варварское нападение экстремистов на христианские церкви. Между тем произошедшее совершенно точно говорит об одном — Египет остается небезопасной страной, а значит, снова под вопросом оказывается восстановление авиасообщения с Россией.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с последствиями теракта в городе Танта и Александрии. В телеграмме соболезнований Владимир Путин отметил, что, действуя сообща с ответственными членами мирового сообщества, государства сумеют дать отпор террористам. Он обратил внимание, что теракт, совершенный в «разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом».

— Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей, — говорится в телеграмме президента РФ.

Соболезнования в связи с терактами в египетских городах Танта и Александрия выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Мы солидарны перед лицом общей беды, поражающей сегодня города и селения в разных странах. Зло терроризма должно быть остановлено совместными усилиями всех стран вне зависимости от их приверженности тем или иным политическим идеалам, взглядам и убеждениям, от отношения к современной международной повестке дня, — говорится в патриаршем послании.

Соболезнования семьям погибших выразил также папа римский Франциск.

Не остались в стороне и другие мировые лидеры. Президент США Дональд Трамп признался, что ему «печально слышать о теракте» и он «решительно осуждает» террористов. Американский лидер уверен, что ас-Сиси справится с ситуацией. С осуждениями террористических актов в Египте выступил и Совет Безопасности ООН.

— Члены Совета Безопасности решительно осуждают отвратительные и подлые террористические атаки, совершенные сегодня, 9 апреля 2017 года, в ходе служб в честь Вербного воскресенья в двух коптских храмах в Танте и Александрии в Египте, — говорится в заявлении.

Египет — частая мишень для террористов. И за кажущимся затишьем, как правило, наступает буря. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал «Известиям», что террористическая война в Египте идет уже очень давно.

— Террористы из разных радикальных группировок отстреливают всех, кто хоть как-то связан с египетской властью или военными. Египет уже очень давно находится на пороховой бочке, и ситуация во многих районах страны очень взрывоопасна. Радикалы выбрали время терактов неслучайно — в христианский праздник Вербного воскресенья, — сказал «Известиям» эксперт.

Естественно, после атак многие аналитики усомнились в необходимости возобновлять авиасообщение с Египтом — некогда одной из самых популярных у российских туристов стран. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Багдасаров сказал «Известиям», что в связи с угрозой новых терактов с поездками в Египет стоит повременить. 

Вслед за атаками радикалов в Лондоне, Санкт-Петербурге и Стокгольме международное сообщество потрясли акции террористов в Египте. Ужасные террористические акты в один из самых главных христианских праздников, Вербное воскресенье, стали новым сигналом для мирового сообщества о необходимости объединить свои усилия в целях борьбы с терроризмом. Однако до этого, судя по всему, еще далеко.

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