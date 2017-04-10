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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 01:54 Владимир Гусев

Ушедшего Гречко вспомнили как космонавта с уникальной особенностью

Выдающийся космонавт всегда отличался доброй улыбкой и помогал окружающим верить в лучшее

В минувшую субботу в возрасте 85 лет скончался знаменитый космонавт и ученый, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. За свою богатую событиями жизнь он пробыл на орбите 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и выходил в открытый космос на 1 час 28 минут.

Кроме непосредственно работы космонавта, Гречко сделал огромный вклад и в ракетостроение, принимал участие в создании первого искусственного спутника Земли и ракеты Р-7.

— Сначала мы использовали «семерку» как боевую, стреляли по Камчатке. Как говорят, «целились в кол». Когда начали использовать «семерку» для космоса, я вычислял траекторию для спутника, определял заправку, рассчитывал параметры орбиты, — рассказывал космонавт в своей автобиографии.

Попасть из инженеров в космонавты Георгию Гречко было непросто. Суровый отбор проводил сам Сергей Королев, предложивший отправлять у космос не только летчиков, но и ученых.

Коллеги вспоминают Гречко как человека с уникальной особенностью — он всегда улыбался. Его всегда оптимистичное настроение передавалось окружающим, заставляя поверить в то, что все хорошо.

— Он единственный из нас космонавт, у которого улыбка практически не сходила с лица. Даже когда он говорил серьезные вещи, на него смотришь и думаешь —всё хорошо. Улыбка его — вот отличительная черта», — рассказал «Известиям» герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

По словам космонавта, Гречко был очень добрым и комфортным в общении человеком, который никогда не демонстрировал свои заслуги высокое положение в космонавтике.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Королев слушал нас и хмурился»

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