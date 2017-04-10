Общество Всеволод Истомин «Королев слушал нас и хмурился» На 86-м году жизни скончался космонавт Георгий Гречко Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев

Утром в субботу, 8 апреля, ушел из жизни дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Он прославился как космонавт, но до этого участвовал в создании советских ракет, готовил полет первого искусственного спутника Земли. Соболезнования в связи с кончиной космонавта выразили президент и премьер-министр России.

— Я принимал участие в создании «семерки» (ракета Р-7), которая отбросила американские бомбардировщики от наших границ, запустила первый спутник, первого человека, — написал Георгий Гречко в своей автобиографии. — И знаете, я горжусь нашей «семеркой». Специалисты признали нашу ракету самой надежной, потому что у нее число аварий на сто запусков меньше, чем у всех, то есть это техническое чудо… Сначала мы использовали «семерку» как боевую, стреляли по Камчатке. Как говорят, «целились в кол». Когда начали использовать «семерку» для космоса, я вычислял траекторию для спутника, определял заправку, рассчитывал параметры орбиты.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1955 году окончил с отличием Ленинградский механический институт, после работал в ОКБ-1 (ныне ракетно-космическая корпорация «Энергия»).

В 1966 году поступил в отряд космонавтов.

— Когда в ОКБ-1 был создан трехместный корабль, Королев предложил посылать в космос не только летчиков, но инженеров и ученых — лучших из лучших. Начался ажиотаж, — вспоминал Георгий Гречко. — Военное руководство выступало против. Но Королев отстоял идею — и в нашем КБ желающих, понятно, было хоть отбавляй. После медкомиссии осталось всего тринадцать человек. Нас пригласил на беседу Сергей Павлович. Коротко рассказал о будущих полетах и вдруг спросил: «Зачем вы хотите лететь в космос?» Мы отвечали, как казалось, удачно: «Хотим приложить свои знания не только для создания корабля на Земле, но и для выполнения на нем программы полета». Королев слушал нас и хмурился. Наконец не выдержал и «разбушевался», пообещав вообще разогнать нашу команду. Мы были в недоумении. Сейчас, много лет спустя, мне понятно, почему его не устроили наши общие ответы. Сергей Павлович по-мальчишески верил, что наступит то время, когда медицинские требования не будут такими жесткими и он сможет сам полететь в космос. Поэтому, собрав претендентов в кабинете и немножко ревнуя к той участи, что выпала нам, он хотел услышать какие-то более теплые и человечные слова, созвучные его мыслям. Когда же мы в своих рассуждениях не поднялись выше стереотипов, он рассердился.

За свою долгую профессиональную карьеру Георгий Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

С 11 января по 9 февраля 1975 года вместе с Алексеем Губаревым совершил полет на космическом корабле «Союз-17» в качестве бортинженера. 12 января 1975 года «Союз-17» произвел стыковку с находившейся на орбите орбитальной станцией «Салют-4». Этот полет продолжался 29 суток 13 часов 20 минут.

10 декабря 1977 года — 16 марта 1978 года совместно с Юрием Романенко совершил полет на космическом корабле «Союз-26» и орбитальной станции «Салют-6» длительностью 96 суток 10 часов.

17–26 сентября 1985 года Георгий Гречко в качестве бортинженера совместно с командиром Владимиром Васютиным и космонавтом Александром Волковым совершил третий космический полет на космическом корабле «Союз Т-14» и орбитальной станции «Салют-7». Третий космический полет Георгий Гречко выполнил в возрасте 54 лет.

Герой России, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин рассказал «Известиям», что Георгий Гречко был единственным космонавтом, у которого улыбка практически не сходила с лица.

— Он единственный из нас космонавт, у которого улыбка практически не сходила с лица. Даже когда он говорил серьезные вещи, на него смотришь и думаешь — всё хорошо. Улыбка его — вот отличительная черта», — рассказал«Известиям» Александр Лазуткин.

Вспоминая своего коллегу, летчик-космонавт отметил, что в жизни Георгий Гречко был очень добрым и комфортным человеком, к которому всегда можно было свободно обратиться.



— Он никогда не показывал, что он дважды Герой и к нему нужно подъезжать только на белой лошади, — пояснил Александр Лазуткин.

Будучи ветераном космонавтики, Георгий Гречко выступал за скорейшую организацию экспедиции на Марс, утверждая, что на Луну лететь смысла нет, так как это небесное тело уже было покорено человеком.