Мир Владимир Гусев Ответом США на успехи Сирии назвал ракетный удар по Шайрату посол САР Посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад считает Дональда Трампа «истинным лицом политики США»

В интервью «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Рияд Хаддад поделился своей версией причин необоснованного ракетного удара США по базе Шайрат. Дипломат назвал атаку агрессией против суверенитета Сирии и «вопиющим нарушением международного права». Рияд Хаддад убежден, что своими действиями США расписались в поддержке боевиков ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещенные в России организации. —«Известия»).



— Этот удар показал координацию между США и террористами. В момент ракетного удара террористы пошли в атаку, а значит, они были готовы, стянули резервы, разработали планы нападения. Это еще раз продемонстрировало поддержку американцами террора не только в Сирии, но также и в Ираке, — сообщил посол

По мнению Рияда Хаддада, к нанесению удара американцев побудили успехи армии САР в ходе совместных с Россией операциях в Дамаске и Хаме. Дипломат отметил, что каждое подобное достижение болезненно воспринимается США, которые тут же начинают искать повод вмешаться.

Посол САР заявил, что Сирия никогда не использовала химическое оружие против своих граждан. Он напомнил, что власти, выполняя требования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), избавились от запасов химоружия.

Россию Рияд Хаддад назвал главным соперником Сирии, а Дональда Трампа охарактеризовал как воплощение «истинного лица политики США», человека, который говорит одно, а делает прямо обратное.

Подробнее — в материале «Известий»:



«В момент ракетного удара террористы пошли в атаку»