Мир Анастасия Мамина Самолеты США выполнят наблюдательный полет над Россией На борту воздушного судна будут находиться также специалисты из РФ

Американские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полет состоится в период с 10 по 14 апреля.



«Совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «РИА Новости».

Полет будет проходить по заранее согласованному маршруту. На борту самолета будут присутствовать российские специалисты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и порядок применения аппаратуры наблюдения.