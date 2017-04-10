Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 07:30 Анастасия Мамина

Самолеты США выполнят наблюдательный полет над Россией

На борту воздушного судна будут находиться также специалисты из РФ

Американские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Полет состоится в период с 10 по 14 апреля.

«Совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б», — сказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает «РИА Новости».

Полет будет проходить по заранее согласованному маршруту. На борту самолета будут присутствовать российские специалисты, которые проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и порядок применения аппаратуры наблюдения.

Читайте также:

Самолет РФ выполнит наблюдательные полеты над США и Канадой

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх