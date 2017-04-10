Общество Иван Овечкин После пожара в Храме всех религий СК проводит доследственную проверку Следователи выехали к месту ЧП

После пожара в Храме всех религий в Казани Следственный комитет по Республике Татарстан проводит доследственную проверку, сообщил «Известиям» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Андрей Шептицкий.

«Сейчас пожарные заканчивают проливку здания. После этого будет произведен осмотр. Организована доследственная проверка», — сказал собеседник.

При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

Храм всех религий был построен в 1994 году. По замыслу художника, архитектора, скульптора и целителя Ильдара Ханова, храм является архитектурным символом цивилизаций, религий и культур.

