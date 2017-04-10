Экономика Анастасия Мамина Выплаты вкладчикам Росэнергобанка начнутся не позднее 24 апреля Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию

Выплаты страхового возмещения вкладчикам лишившегося лицензии московского Росэнергобанка начнутся не позднее 24 апреля.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций будет использовать банки-агенты, которые отберет на конкурсной основе не позднее 14 апреля.

Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка, передает ТАСС.