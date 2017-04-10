Общество Иван Овечкин Общественники: ПДД необходимо переписывать Изменения в правила дорожного движения, предложенные вице-премьером Шуваловым, полезны, но их недостаточно, считают опрошенные «Известиями» эксперты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Новое правило проезда перекрестка с круговым движением исключит путаницу среди водителей, рассказал «Известиям» координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу внести поправки в правила дорожного движения, чтобы приблизить их к общеевропейским стандартам. В частности, водители, которые едут по перекрестку с круговым движением, получат преимущество перед въезжающими на круг. Также в ПДД могут появиться новый термин и знак «Зона успокоенного движения». В обозначенных зонах пешеходам будет позволено переходить дорогу в любом месте, а транспорт обяжут ехать со скоростью не более 20 км/ч.



«Это правильное решение, потому что до сих пор, если вы посмотрите на опросы российских водителей, половина из них не знает, как правильно проезжать круг. Поэтому у нас все проезжают круг как придется. Поэтому зачастую на дороге происходит хаос. Необходимо простое универсальное правило, которое еще увеличит пропускную способность перекрестка», — сказал Шкуматов.

По мнению эксперта, действующие сегодня правила на перекрестках с круговым движением запирают автомобильный поток.



«На самом деле правило, что круг главный, приведет к уменьшению пробок на большинстве таких перекрестков в разы. Сейчас очень много перекрестков с круговым движением самозапираются. Правило помехи справа приводит к тому, что вы въехали на круг и тут же встали, чтобы пропустить тех, кто едет справа. Из-за этого дорожники вынуждены вешать кучу ненужных знаков. В результате возникает жесткая путаница. То решение, которое было принято ранее, по поводу помехи справа, оно было неверное», — сказал Шкуматов.

Предложенные коррективы в ПДД малозначительны, правила дорожного движения нужно переписывать полностью, считает депутат госдумы, лидер партии «Автомобильная Россия» Вячеслав Лысаков.

«Нам нужны не точечные изменения. Правила дорожного движения нужно серьезно корректировать с учетом современных вызовов, в связи с изменившейся ситуации на дороге. И включать туда и права и обязанности всех участников. Правила нужно обновлять, перезагружать, а не менять каждый год по одному-два пункта. Много есть сфер отношений общественных, которые не урегулированы. Например, та же перевозка детей. Больного ребенка недавно постоянно штрафовали за то, что он не пристегнут. Ребенок больной, его невозможно разогнуть, у него церебральный паралич. А ПДД требуют перевозить в кресле. Например, в Белоруссии есть список заболеваний, при которых нельзя пользоваться ремнем безопасности», — сказал Лысаков.

