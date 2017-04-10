Наука Юлия Горностаева «Союз МС-02» вернет на Землю мощи Серафима Саровского Их передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу вернутся в понедельник на Землю после полугодовой экспедиции.

«По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, расстыковка корабля «Союз МС-02» от МКС планируется 10 апреля в 10:58 мск», — цитирует ТАСС сообщение Центра управления полетами (ЦУП).

Частицу мощей преподобного Серафима Саровского, которая была доставлена на МКС этим же экипажем, также вернут на Землю. После возвращения с орбиты ее передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке.



Экспедиция отправилась в космос 19 октября 2016 года. Продолжительность пребывания членов экипажа в космическом полете к моменту посадки составит 173 дня.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе российского космонавта Олега Новицкого, француза Тома Песке и американки Пегги Уитсон. Кимброу передал накануне командование станцией 57-летней Уитсон, ставшей в 2008 году первым командиром экипажа МКС женского пола.

20 апреля с космодрома Байконур должен прибыть на станцию новый экипаж миссии МКС 51/52 в составе двух человек: космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера. Вместо третьего человека полетит ящик с грузом весом 75 кг.

По данным компании United Launch Alliance (ULA), ее грузовик Cygnus отправится к МКС на ракете Atlas V не ранее 18 апреля, передает телеканал «360».