Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Наука 10 апреля 2017, 11:10 Юлия Горностаева

«Союз МС-02» вернет на Землю мощи Серафима Саровского

Их передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу вернутся в понедельник на Землю после полугодовой экспедиции.

«По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, расстыковка корабля «Союз МС-02» от МКС планируется 10 апреля в 10:58 мск», — цитирует ТАСС сообщение Центра управления полетами (ЦУП).

Частицу мощей преподобного Серафима Саровского, которая была доставлена на МКС этим же экипажем, также вернут на Землю. После возвращения с орбиты ее передадут в храм Преображения Господня в Звездном городке.

Экспедиция отправилась в космос 19 октября 2016 года. Продолжительность пребывания членов экипажа в космическом полете к моменту посадки составит 173 дня.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе российского космонавта Олега Новицкого, француза Тома Песке и американки Пегги Уитсон. Кимброу передал накануне командование станцией 57-летней Уитсон, ставшей в 2008 году первым командиром экипажа МКС женского пола.

20 апреля с космодрома Байконур должен прибыть на станцию новый экипаж миссии МКС 51/52 в составе двух человек: космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера. Вместо третьего человека полетит ящик с грузом весом 75 кг.

По данным компании United Launch Alliance (ULA), ее грузовик Cygnus отправится к МКС на ракете Atlas V не ранее 18 апреля, передает телеканал «360».

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх