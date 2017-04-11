Экономика Евгений Девятьяров «Спутникс» построит орбитальную группировку для «интернета вещей» Сколковская компания собирается вывести на орбиту порядка 200 космических аппаратов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российская частная инновационная компания «Спутникс» планирует к 2025 году развернуть на низкой околоземной орбите около 200 микроспутников, через которые к «интернету вещей» (Internet of Things, IoT) смогут быть подключены до полумиллиарда наземных терминалов.



Первый экспериментальный космический аппарат должен быть выведен на орбиту уже в 2018 году. Инвестиции в этот проект, получивший название «Пульсар», могут составить более $100 млн за три года.

ООО «Спутниковые инновационные космические системы» («Спутникс», резидент фонда «Сколково») разработало масштабный долгосрочный проект создания глобальной низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов для реализации технологии «интернета вещей», сообщила «Известиям» частный предприниматель Алия Прокофьева, ставшая в конце прошлого года мажоритарным владельцем компании.

— На первом этапе нами будет создана небольшая группировка для отработки технологий, реализации пилотных проектов и привлечения первых заказчиков операторских услуг в области IoT, — заявила Алия Прокофьева. — Наша конечная цель — это создание глобальной бесшовной информационной инфраструктуры, которая обеспечит взрывной рост услуг и сервисов на основе технологий «интернета вещей».

Космическая инфраструктура призвана обеспечить обмен короткими пакетами данных между наземными абонентами IoT, а также передачу данных, собранных с датчиков, в наземные диспетчерские центры управления.



У существующих наземных инфраструктурных решений существуют ограничения в покрытии, которые не позволяют в полной мере реализовать весь потенциал концепции «интернета вещей». По сравнению с ними спутниковая система обеспечит глобальность, однородность, трансграничность, информационную безопасность и контроль трафика.

Как рассказали «Известиям» в «Спутниксе», проект находится на этапе технической проработки систем и расчета параметров спутниковой группировки. В 2018 году планируется вывести на орбиту первый экспериментальный микроспутник с прототипом полезной нагрузки. К 2020 году на орбите должна появиться минимальная группировка из трех спутников, предназначенная для технологической отработки и внедрения межспутниковой лазерной системы связи, а также операторских сервисов и услуг.

В «Спутниксе» рассчитывают к 2025 году обеспечить подключение через свою орбитальную группировку до 500 млн наземных абонентских терминалов, в частности в странах БРИКС. Для этого потребуется развертывание полноценной группировки, состоящей из не менее чем 176 аппаратов. В более отдаленной перспективе группировка может вырасти до 600 спутников, что обеспечит стопроцентное географическое покрытие всей земной поверхности, кроме небольшой приэкваториальной области.

В настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве в рамках проектов с рядом предприятий «Роскосмоса», а также с холдингом «Росэлектроника».



В «Росэлектронике» подтвердили проведение предварительных переговоров со «Спутниксом» на предмет возможного участия в этом проекте.

— Потенциально проект интересен «Росэлектронике» как лидеру в разработке и производстве СВЧ-оборудования для организации спутниковой связи, а также микроэлектронного навигационного оборудования, — заявили «Известиям» в АО «Росэлектроника».

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин поддержал инициативу российского «Спутникса», но выделил три основные проблемы, связанные с реализацией подобного рода проектов.

— Первая, основная проблема всех таких проектов заключается в необходимости существенного снижения стоимости спутников — на два порядка. И пока еще никто не смог добиться этого. Главная техническая проблема проекта — это создание межспутниковых каналов связи, — отметил «Известиям» Андрей Ионин. — И наконец, всё упирается в бизнес-модель. До сих пор космосу не удавалось стать массовым. Все космические решения проигрывают наземным альтернативам. Сейчас делается очередная попытка доказать, что космические услуги могут быть массовыми.

По словам Алии Прокофьевой, инвестиции в проект «Пульсар» могут превысить $100 млн в ближайшие три года. В 2016 году ее первые инвестиции в космические проекты в сфере ракетостроения, материаловедения и двигателестроения составили €12 млн. В 2017 году она планирует суммарно вложить в развитие этих проектов еще около €140 млн собственных средств.



Высота орбиты спутниковой группировки «Пульсар» составит около 800 км. Масса одного аппарата не превысит 100 кг. Срок активного существования спутников определен в три года. У космических аппаратов будет собственная небольшая двигательная установка для коррекции орбиты. После завершения активного срока эксплуатации аппараты будут сходить с орбиты и сгорать в плотных слоях атмосферы Земли.

