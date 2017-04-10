Ксения Аскерова Глава наслега в Якутии признан виновным в хищении бюджетных средств Алексей Лебедев и его подельник присвоили деньги, предназначенные для ремонта взлетно-посадочной площадки

Экс-глава Силинняхского национального наслега в Усть-Янском районе Якутии Алексей Лебедев и его подельник признаны виновными в присвоении денег, предназначенных на ремонт взлетно-посадочной площадки. Чиновник приговорен к выплате штрафа в размере 170 тыс. рублей, а его соучастнику предстоит выплатить 100 тыс. рублей за организацию хищения чужого имущества путем обмана, сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Суд установил, что в 2013 году глава муниципального образования заключил с индивидуальным предпринимателем поддельный муниципальный контракт на ремонт взлетно-посадочной авиационной площадки в селе Сайылык Усть-Янского района. Ремонт произведен не был, а выделенные для этих целей из республиканского и местного бюджетов денежные средства в размере свыше 279 тыс. рублей были похищены соучастниками преступления.

Помимо выплаты штрафов, подсудимым предстоит возместить причиненный бюджету ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, отмечает ИА SakhaNews.