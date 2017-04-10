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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 12:27 Анастасия Мамина

Гонтарева: Нацбанк не получал документов о продаже «дочки» Сбербанка

Бумаги на согласование сделки в украинском регуляторе ожидают уже на этой неделе

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что НБУ ожидает документы от Сбербанка на согласование сделки по продаже украинской «дочки» банка на этой неделе.

«Никаких официальных документов по продаже не поступало, мы ждем этих документов, мы ждем этих документов, может на этой неделе будут», — сказала Гонтарева в ходе брифинга, передает «РИА Новости».

Еще на прошлой неделе Сбербанк планировал передать Нацбанку Украины и антимонопольным органам документы по продаже дочернего банка на Украине.

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