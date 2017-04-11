Мир Алексей Пушков Удар США по Сирии: что осталось за кадром? Мнение Сенатор Алексей Пушков — о четырех особенностях решения Дональда Трампа о ракетной атаке по сирийской военной базе Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ/council.gov.ru

В пятницу вскоре после ракетного удара США по базе сирийских войск газета Daily Mail удалила со своего сайта одну статью, причем давнюю — от 29 января 2013 года. В этой статье говорилось о планах США осуществить химическую атаку в Сирии и возложить ответственность за это на Башара Асада. Дословно там было написано следующее: «Попавшие в общественный доступ электронные письма, предположительно, доказывают, что Белый дом дал добро на осуществление химической атаки в Сирии, в которой можно будет обвинить режим Асада и, в свою очередь, усилить международные военные действия в обессиленной стране».

Даже автор статьи сообщает о переписке «между двумя высокопоставленными лицами в базирующейся в Британии компании-подрядчике Britam Defence. В ней говорится, что «одобренная Вашингтоном» схема предполагает, что Катар профинансирует применение химического оружия силами повстанцев в Сирии».

Конечно, речь здесь идет о 2013 годе и о другой администрации США. Однако факт удаления статьи резко повышает ее актуальность. Доподлинно неизвестно, была ли химическая атака под Идлибом спланирована и подготовлена за пределами Сирии. Но журналисты из Daily Mail профессиональным чутьем уловили возможное сходство между прежней и нынешней ситуацией. И от греха подальше статью удалили.



Настаивать, что мы имеем дело с тем же сценарием, сегодня невозможно. Но нельзя не обратить внимание на ряд характерных особенностей принятого Трампом решения об ударе.

Первое. В применении химического оружия был немедленно без разбирательств обвинен Башар Асад. Хотя в августе 2013 года точно такие же обвинения в его адрес доказаны так и не были.

Второе. В США с порога отвергли разъяснения, что химические вещества могли попасть в воздух в результате того, что во время бомбежки позиций боевиков сирийской авиацией под удар попал склад химического оружия, имеющегося в их распоряжении. США и прежде категорически отвергали возможность использования отравляющих веществ вооруженной оппозицией. Хотя было зафиксировано не менее шести таких случаев на севере Сирии, в том числе в Алеппо в октябре 2016 года.

Третье — и это ключевой вопрос. Зачем нужно было Башару Асаду применять химическое оружие в городке Хан-Шейхун? Это не поддается никакой логике. Особенно после того, как США заявили, что свержение Асада не является более их приоритетом. Этим же вопросом задался известный американский политик Рон Пол, член конгресса США от Техаса: «Неужели кто-то думает, что накануне мирных переговоров, сразу после того, как Белый дом заявил, что сирийский народ должен сам выбирать своих лидеров, Асад предпримет газовую атаку для того, чтобы развернуть против себя весь мир?»

И действительно, массовая гибель мирных граждан от отравляющих газов под Идлибом выгодна кому угодно — американским ястребам, вооруженной оппозиции, некоторым соседним странам, добивающимся свержения Асада в Сирии, но только не самому Асаду.

Четвертое. Хорошо известно, что в США неукротимые сторонники смены режима в Сирии ищут любой повод для достижения двух целей: вернуть США к политике свержения Башара Асада и сорвать любое возможное сотрудничество с Россией в Сирии. Трагический инцидент под Идлибом был для них идеальным поводом подтолкнуть Трампа к решению об ударе. В этом смысле 59 томагавков, выпущенных по сирийской базе Аш-Шайрат, стали 59 ракетными ударами по самой идее совместных действий с Россией.



История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону, как правило, для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом. Можно даже не вспоминать о пробирке Колина Паула, она уже вошла в поговорку. Но тот же иракский сценарий мы видели в Ливии: сначала — обвинения Каддафи в массовых убийствах гражданского населения, которых не было, затем — массированная информационная кампания, затем — начало войны. Можно вспомнить и далекий 1964 год. Тогда администрация президента Линдона Джонсона обвинила Северный Вьетнам в нападении на американский военный корабль «Мэддокс». Это обвинение стало поводом для начала Вьетнамской войны. Через четыре года выяснилось — той атаки не было, но война уже была в самом разгаре.

Кстати, США так и не объяснили, откуда, по их мнению, взялись у Асада химические авиабомбы. Ведь прежний госсекретарь США Джон Керри не раз публично заявлял: у Сирии более нет химических вооружений и средств их производства. Но эту, не вписывающуюся в накатанный сценарий деталь США решили, по понятным причинам, оставить за кадром. По тем же причинам, по которым Daily Mail удалила со своего сайта статью от 29 января 2013 года.

Автор — член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности