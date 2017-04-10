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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 12:43 Светлана Храмова

Число безработных в России снизилось почти на 1% за неделю

На данный момент в списках числятся чуть более 900 тыс. россиян

В России численность зарегистрированных безработных за неделю снизилась на 0,9%, сейчас в списках числится чуть более 900 тыс. человек.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Минтруда России.

«С 29 марта по 5 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 902 686 человек», — говорится в сообщении.

Количество безработных уменьшилось сразу в 68 регионах. Наилучших результатов удалось добиться в Астраханской, Омской, Курской, Тульской, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Тыве, Дагестане, Бурятии и Крыму.

По состоянию на 5 апреля, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 млн единиц.

Отмечается также, что годом ранее безработными числились 1 060 829 человек.

В начале 2017 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что уровень безработицы в России в не будет повышаться. Однако он отметил, что возможны ее колебания в рамках показателей прошлого года. 

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