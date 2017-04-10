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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 13:35 Андрей Миленин

Полиция Стокгольма отпустила пятерых задержанных по делу о теракте

Был проведен их допрос

Полиция Швеции отпустила пятерых задержанных по делу о теракте в Стокгольме после допросов, сообщает шведское информационное агентство ТТ.

Накануне представитель правоохранительных органов столицы королевства Ян Эвенссон сообщил, что стражи порядка в воскресенье задержали пятерых подозреваемых по этому делу.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля в центре Стокгольма на пешеходной улице Дроттнинггатан. Грузовой автомобиль врезался в гуляющих людей на большой скорости и остановился только после того, как врезался в здание торгового центра. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

Премьер-­министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что «все указывает на то, что произошедшее является терактом».

Полиция Стокгольма заявила, что задержала двоих подозреваемых в теракте. Одним из них стал 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. Он был арестован.

Второго задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет. Он тоже попал под арест.

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