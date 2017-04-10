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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 13:45 Светлана Храмова

Кремль прокомментировал возможность новых санкций США против России

Официальных заявлений от американского президента Дональда Трампа пока не было, отметил Дмитрий Песков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает о возможности введения Вашингтоном новых санкций против Москвы.

«Да, было заявление постпреда США, но мы пока не слышали о каких-то заявлениях на этот счет президента Трампа или его представителей», — заявил Песков.

Он также отметил, что самого документа, предполагающего введение санкций, пока не видели. Более того, в Кремле даже не уверены в его существовании. Песков также подчеркнул, что, поскольку российские власти не знают о том, какие санкции могут быть введены и будут ли они ведены вообще, ответ Кремля на них также неизвестен.

Ранее представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американский президент Дональд Трамп планирует рассмотреть вопрос введения санкций против России и рана за поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

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