Политика Светлана Храмова В Кремле отметили прозрачность выборов в Южной Осетии Также российские власти одобряют настрой кандидатов на тесное взаимодействие с РФ

Выборы президента в Южной Осетии были политически конкурентными и прозрачными, считают в Кремле.

Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем проведение выборов в Южной Осетии, мы констатируем, что это был абсолютно конкурентный демократический избирательный процесс, достаточно прозрачные и действительно конкурентные выборы», — сказал он журналистам.

Также Песков отметил, что наибольшее удовлетворение российских властей вызывает то, что основная конкуренция на выборах велась между двумя кандидатами, которые намерены поддерживать тесные отношения с РФ. По словам представителя Кремля, российские власти всячески приветствуют этот настрой.

Ранее председатель ЦИК республики Белла Плиева сообщила, что кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов набрал около 58% голосов избирателей. Сам Бибилов отметил, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа — с 1920-х годов. После выборов васти Южной Осетии намерены продолжить обсуждение проведения референдума о вступлении в состав РФ.

