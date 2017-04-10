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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Наука 10 апреля 2017, 14:10 Александр Глуходедов

Посадка космического корабля «Союз» в Казахстане. Прямая трансляция

На Землю возвращается экипаж 50-й экспедиции на МКС

Экипаж 50-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) возвращается на Землю. Посадка корабля «Союз МС-02» состоится примерно в 14:20 мск в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

На Землю возвращаются российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. С 19 октября прошлого года они провели на орбите 173 суток.

Около часов 11 утра 10 апреля корабль «Союз МС-02» отстыковался от МКС, позднее были включены двигатели для торможения и схода с орбиты.

На «Союзе» на Землю вернется частица мощей преподобного Серафима Саровского, которую экипаж брал с собой в эту экспедицию. После возвращения с орбиты она будет передана в храм Преображения Господня в Звездном городке.

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