Культура Николай Корнацкий Мишель Родригес: «Мир перестал быть исключительно мужским» Звезда «Форсажа» — о секрете долголетия франшизы, любимых актерах и о том, почему в экшен-фильмах стало много женщин Фото: Getty Images/Dimitrios Kambouris

13 апреля в прокат выходит «Форсаж-8» Ф. Гэри Грея — продолжение самой успешной экшен-франшизы современности. Некогда дружная команда стритрейсеров оказалась по разные стороны баррикад. Доминик (Вин Дизель) предает друзей и переходит на сторону криминального гения по прозвищу Сайфер (Шарлиз Терон). Жена Летти (Мишель Родригес) в предательство Доминика не верит и пытается его спасти. Корреспондент «Известий» побеседовал с Мишель Родригес о секрете успеха франшизы.



— В прошлом году исполнилось 15 лет, как «Форсаж» появился на наших экранах. У вас есть версия, почему фильм оказался так популярен?



— Я думаю, с нами просто успели сродниться. Сменилось, наверное, уже несколько поколений зрителей «Форсажа». Мир изменился, сама франшиза изменилась — из криминального триллера превратилась... в нечто особое, мне даже сложно определить жанр (смеется). Но мы остались командой друзей, которая, несмотря на все трудности, пытается сохранить и уберечь друг друга. В итоге, невзирая на тонны разбитых автомобилей, «Форсаж» был и остался фильмом про семью и дружбу.



И опять же идет глобализация. «Форсаж» давно перерос чисто американские границы. За все эти годы нас сильно помотало по планете. Скоро, наверное, не останется ни одной точки земного шара, где бы нас не было. Потому-то фильм так популярен во многих странах — любому человеку приятно быть частью большой истории. Ну и главная причина долголетия — это, разумеется, крутой экшен (смеется).



— Вы давно уже сроднились с вашим персонажем Летти Ортис. Не устали от такого «сожительства»?



— Нам с Летти в принципе не приходится скучать. С ней постоянно что-то случается. Она уже успела умереть и воскреснуть, потерять память и заново обрести себя... В последние годы стало чуть спокойнее, Летти даже стала чаще улыбаться (смеется). И спустя столько лет она все равно остается интересной для меня. И для зрителей, думаю, тоже. Ведь в главном по большому счету мой персонаж не изменился. Летти всё так же живет в мужском мире и не может позволить себе быть слабой. Я думаю, это должно нравиться аудитории.



— Что было самое сложное в этой части?



— Этот фильм стал для моего персонажа эмоциональной пыткой. Летти почти весь фильм больно. Она единственная не верит в предательство Доминика, но ей труднее всех видеть его на противоположной стороне баррикад. Тем более что еще недавно казалось, что всё плохое осталось позади и наступила спокойная пора.



— А чисто физически? Как и всегда, «Форсаж» — это поток сложнопостановочных экшен-сцен, с которыми справится не всякий атлет.



— Я готовлюсь к этой роли 16 лет, так что... (смеется). Вообще, если я не работаю, значит, я тренируюсь. И не только в спортзале, чтобы поддерживать форму, — это и стрельба, и экстремальное вождение. Перед съемками экшен-сцен мы очень долго готовимся, вместе с каскадерами и творческой группой придумываем новые, еще более сложные трюки. У меня за спиной надежная команда, с которой мы уже давно вместе. С ними не страшно.



— Есть у вас среди актрис ролевые модели — люди, которые вас вдохновляют?



— Я обожаю Сигурни Уивер. И не только за сержанта Рипли из «Чужого». Мне кажется, она одна из самых удивительных актрис, которые у нас есть. Если конкретно говорить про мир экшена, мне, конечно, больше нравятся парни (смеется). Здесь много людей, у которых есть чему поучиться.



Например, я люблю Джейсона Стэйтема (британский актер присоединился к постоянному актерскому составу франшизы. — «Известия»). Он невероятно ответственно подходит к работе. Ну а так меня вдохновляют скорее не люди, а трудности. Я редко бываю довольна тем, что делаю. Внутренний голос постоянно назойливо нашептывает: «А вот тут стоило бы постараться чуть больше» (смеется).



— Вы, помимо прочего, еще пишите сценарии. Какое кино вы бы хотели сделать для себя?



— Вообще я очень люблю независимое кино. В свободное от съемок в экшен-фильмах время я смотрю много авторского кино (смеется). Однако писать можно только о том, в чем ты действительно разбираешься. Я снимаюсь в боевиках, понимаю этот жанр и поэтому пока работаю в этом направлении. Но мне хотелось бы как-нибудь сделать тонкое (хотя и развлекательное) кино о том, что значит быть женщиной сегодня.



— В жанр экшен приходит всё больше женщин. Как получилось, что сугубо мужской жанр покоряет слабый пол?



— Голливуд в этом смысле лишь отражает общественные процессы. Мы долго жили в мире, который мужчины сделали комфортным для себя, пока однажды кто-то из нас не решил, что жизнь дается один раз и нужно попробовать что-то изменить. Поначалу таких было немного, а сегодня они есть по всему миру и активно занимают ведущие позиции во всех сферах — от политики до бизнеса. Голливудское кино лишь фиксирует, что мир перестал был исключительно мужским.



Справка «Известий» Мишель Родригес — одна из самых известных актрис в жанре экшен. После успешной малобюджетной драмы «Женский бой» (2000) получила одну из главных ролей в триллере «Форсаж» (2001). Затем актриса снималась в таких проектах, как «Обитель зла», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Мачете», сериал «Остаться в живых», а также в самом кассовом фильме в истории — «Аватаре» Джеймса Кэмерона.

