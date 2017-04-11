Политика Наталья Рожкова, Ангелина Галанина Политконсультанты нашли кандидатов себе в президенты Игорь Минтусов не сможет вновь претендовать на эту должность по уставу Фото: РИА НОВОСТИ/Сергей Мамонтов

В Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) готовятся к выборам нового президента. Они пройдут 15 апреля на VI конгрессе РАПК в Общественной палате. Полномочия действующего главы ассоциации Игоря Минтусова истекают в августе 2017 года, и согласно уставу второй раз на эту должность он избираться не может. По информации «Известий», на пост президента РАПК будут претендовать гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов и председатель совета директоров ЗАО «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. Также среди кандидатов может оказаться и руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев. Кандидаты сообщили, что хотят наладить взаимодействие с администрацией президента и общественными организациями. Собеседник «Извес­тий» в АП заявил, что администрация «готова работать со всеми».

В понедельник, 10 апреля, Дмитрий Орлов и Алексей Куртов опубликовали свои предвыборные программы на закрытой странице РАПК в интернете.

Кандидаты в президенты

Так, Дмитрий Орлов в случае своего избрания пообещал обеспечить эффективную коммуникацию политконсультантов РАПК с властью. Модель членства в РАПК, на его взгляд, должна измениться — ассоциацию необходимо расширить до 150–200 человек (сейчас их 77). Эксперт также предлагает сформировать «пул ведущих игроков», которые будут направлять в бюджет ассоциации «значительные корпоративные отчисления».

— Должна быть солидарная ответственность ведущих игроков, — пояснил «Известиям» Дмитрий Орлов. — Их взносы должны стать фактором финансовой стабилизации деятельности РАПК. Это позволит снизить взносы для рядовых членов, а взносы за участие в форумах я предлагаю вообще отменить. Тогда число членов ассоциации возрастет, и она будет носить действительно национальный характер.

Алексей Куртов хочет привлечь к работе с РАПК новых заказчиков: администрацию президента, парламентские партии, политические организации и фонды. Он также предлагает коллегам «быть источником мейнстрима и законодателями моды в профессии», совмещая «солидность и достоинство с доступностью и легкостью общения с внешним миром».

При этом Алексей Куртов подчеркнул, что не будет обеспечивать себе победу, используя политтехнологии, пояснив, что «не приемлет игру в политтехнологии в своем доме, а президент должен избраться, а не выиграть».

— Вокруг нашей профессии много всяких домыслов, которые чаще всего ничего под собой не имеют. Нужно введение профессиональных стандартов. Нужно, чтобы мы были полноправными участниками социальных изменений в обществе. Ведь наша работа — это часть социальных технологий, — заявил он «Известиям».

Алексей Куртов также отметил, что выступает за партнерство с властью, но при этом «очень далек от того, чтобы быть еще одним управлением администрации президента».

Еще один кандидат, который претендует на место президента РАПК, — руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев. Об этом «Известиям» сообщил действующий глава ассоциации Игорь Минтусов.

— Кого из коллег готов поддержать, скажу уже на собрании. Хотя как президент я обязан симпатизировать всем. Дмитрий Орлов, например, уважаемый человек, однако он совсем недавно стал членом ассоциации, и это объективно снижает его шансы. Но с точки зрения авторитетности это тоже достойный кандидат, — заявил Игорь Минтусов.

Сам Дмитрий Гусев в разговоре с «Известиями» не подтвердил и не опроверг факт своего выдвижения, пообещав позднее объявить о своем решении открыто.

Устав и взносы

Российская ассоциация политконсультантов была зарегистрирована в Мин­юсте в 2015 году. Тогда же президентом организации был избран Игорь Минтусов. Он подтвердил «Известиям», что вновь претендовать на эту должность не может, так как это противоречит уставу.

— Мои полномочия де-юре подходят к концу в августе, но летом мы общее собрание не соберем, поэтому решили провести выборы в дни, когда люди приедут на конгресс, — сказал Игорь Минтусов.

Однако многие члены ассоциации и ее правления заявляют, что срок полномочий президента РАПК — один год. Как пояснил один из собеседников «Известий», такое решение было принято на одном из общих собраний, где также было решено сократить срок полномочий правления с пяти до двух лет и ввести пост исполнительного вице-президента. По его словам, Игоря Минтусова переизбирали в марте 2016 года (то есть как раз год назад), однако в уставе соответствующие изменения не зафиксированы. В этой связи собеседники «Известий» в РАПК заявили о необходимости корректировки устава в ходе конгресса. Сам Игорь Минтусов эту информацию комментировать не стал.

Еще один вопрос, который предстоит решить, — выплата взносов. Членство в ассоциации — личное, ежегодный взнос составляет 10 тыс. рублей. Как сообщили «Известиям» два источника в организации, по состоянию на январь 2017 года 34 человека из 77 состоящих в РАПК не внесли членские взносы. А не оплатившие взносы политтехнологи не имеют права участвовать в выборах президента ассоциации, что резко сужает число выборщиков.

В процессе выборов сыграет роль и значительная «текучка кадров» в РАПК. Изначально в учредительном конвенте (он состоялся в 2014 году) приняли участие 67 политтехнологов, однако 25% выбыли из состава ассоциации (не значатся на сайте как постоянные члены ассоциации) и их сменили новые. На сегодня 35% членов РАПК — те, кто не принимал участия в учреждении организации.

Отношения с властью

В предыдущие годы администрация президента активно сотрудничала с РАПК, заявил собеседник «Известий», близкий к АП. Он пояснил, что руководство внутриполитического блока Кремля высказывало предпочтения по кандидатуре главы РАПК на выборах весной 2016 года. Однако нынешнее руководство, по словам собеседника издания, исходит из того, что «сообщество должно заниматься самоорганизацией», поэтому «кандидатуры от Старой площади» на выборах не будет.

Стоит отметить, что все предполагаемые кандидаты на пост главы РАПК имеют опыт взаимодействия с федеральными властями. Так, Алексей Куртов входил в команду, работавшую на выборах Бориса Ельцина в 1996 году, а в 1999–2000 годах работал в пресс-службе правительства Владимира Путина. Дмитрий Орлов — член высшего совета «Единой России». Дмитрий Гусев в 2014 году, накануне выборов в Мосгордуму, работал в департаменте территориальных органов столичной мэрии.

Собеседник «Известий» в АП заявил, что администрация «готова работать со всеми».