Политика Марина Юршина, Татьяна Берсенева Депутаты нашли подход к встречам с избирателями Думские фракции обсудили поправки к законопроекту, приравнивающему встречи парламентариев с гражданами к митингам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Госдуме состоялось закрытое заседание межфракционной рабочей группы по законопроекту Ирины Белых («Единая Россия»), приравнивающему встречи депутатов с избирателями к митингам. По информации «Известий», на нем было принято решение обязать местные органы власти предоставить места для собраний и установить для них ответственность за неправомерный отказ, а также — сократить срок уведомлений о встрече до 3–5 дней.

10 апреля заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов провел встречу с представителями всех думских фракций, на которой обсуждалась подготовка консолидированных поправок ко второму чтению: участники рабочей группы старались сделать так, чтобы закон не ограничивал их общение с населением.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму депутатом от Москвы Ириной Белых 2 февраля 2017 года. Позже к нему присоединились еще несколько единороссов. Согласно документу проведение встреч депутата с избирателями «в форме публичных мероприятий» осуществляется в соответствии с законодательством о митингах. Таким образом, организаторы будут обязаны согласовывать их проведение с властями. Уведомление предлагается подавать за 7–10 дней до мероприятия.

5 апреля Госдума приняла законопроект в первом чтении, несмотря на протесты представителей оппозиционных фракций. Для подготовки текста ко второму чтению с учетом основных предложений была сформирована межфракционная рабочая группа — 10 апреля на ее заседании удалось достичь консолидированной позиции по ряду вопросов, рассказал журналистам Неверов.

— В первую очередь речь идет о необходимости законодательно установить, что органы государственной власти и местного самоуправления должны определить перечень мест для встреч депутатов с избирателями. И это не только помещения, хотя есть четкое понимание, что в силу климатических особенностей для ряда регионов, особенно северных, это крайне актуальный вопрос. Второй принципиальный момент — ответственность за воспрепятствование проведению встреч с гражданами в случае соблюдения всех требований к процедуре. Наконец, мы обсуждаем и возможное сокращение сроков уведомления о проведении мероприятий, — сказал Неверов.



Член рабочей группы Рафаэль Марданшин («Единая Россия») рассказал «Известиям», что сроки подачи уведомлений о проведении встречи с избирателями сократятся до 3–5 дней, а возможно, и до 1–3 дней. По его словам, предлагалось также ввести административную ответственность для чиновников за неправомерный отказ в предоставлении площадок для таких встреч.



Еще один участник группы — председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил «Известиям», что предлагается также упростить и способ подачи уведомления о встречах с избирателями, чтобы это мог делать не только сам депутат, но и его помощники — и не только лично, но и посредством телеграммы, письма или электронной почты. Кроме того, фракция предлагает оговорить в законе, что уведомление не потребуется, если парламентарий не является организатором мероприятия.

— Например, депутат пришел на рынок, а избиратели могут задавать ему вопросы. Или, например, у подъезда собрались жильцы и пригласили депутата — это значит, что не депутат организовывал встречу, — пояснил он.

В КПРФ добавили, что на заседании шла речь и о том, чтобы установить аналогичные правила для встреч с населением всех избранных лиц, а не только депутатов Ч например, сенаторов или глав муниципалитетов.

Депутат Олег Шеин («Справедливая Россия») отметил, что подавляющее большинство глав администраций — представители «Единой России». Шеин считает, что если депутат находится «в реальной оппозиции к ним», то ему под разными предлогами могут не согласовать встречу.

Однако главное, что обсуждение наконец-то состоялось и на заседании группы собрались представители всех фракций, подчеркнула автор инициативы Ирина Белых.



— У меня осталось впечатление очень конструктивного обсуждения. У всех было одно пожелание — чтобы в итоге правила были понятны не только депутатам, но и тем, кого они уведомляют о своих мероприятиях, — рассказала она.

По словам Белых, первый текст поправок, сформулированный по итогам заседания рабгруппы, должен быть готов уже через несколько дней. Возможно, в дальнейшем группа соберется снова, чтобы окончательно доработать проект ко второму чтению.