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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 10 апреля 2017, 18:00 Надежда Конобеевская

Следствие просит продлить арест мэра Переславля-Залесского до июля

Соответствующее ходатайство суд рассмотрит 13 апреля

Следствие просит продлить срок ареста фигуранта дела о хищении средств госкорпорации «Роснано» мэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Дениса Кошурникова до 16 июля, сообщила «Известиям» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«По Кошурникову рассмотрение ходатайства назначено на 13 апреля в 16.30 », — сказала Царева.

Ранее Мосгорсуд признал законным продление срока содержания Кошурникова под стражей до 16 апреля.

Кошурников обвиняется в превышении должностных полномочий. В прошлом ноябре против гендиректора компании «НТфарма» Евгения Султанова и ее предполагаемого учредителя Рустама Атaуллaxaнoва было возбуждено дело о растрате 1 млрд рублей, инвестированных «Роснано» в строительство завода. По словам Царевой, рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Султанова и содержания под стражей Атауллаханова планируется 12 апреля.

По версии следствия, с 2010 года «Роснано» выделило компании «НТфарма» более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического производства в Переславском районе. Запустить завод планировалось к сентябрю 2012 года, однако открытие не раз переносили.

По данным Следственного комитета России, для видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащей мэру Переславля-Залесского компании «Протэкт» земельный участок.

Территория расположена в национальном парке «Плещеево озеро», поэтому разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России было невозможным, однако по версии следствия, такой документ был выдан Кошурниковым.

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