Экономика Анна Ивушкина, Евгения Перцева Закон о торговле могут поправить в пользу ритейлеров Кабмин вернулся к идее снять запрет для сетей занимать больше четверти рынка региона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Закон о торговле могут пересмотреть в пользу крупных федеральных ритейлеров. Как выяснили «Известия», в кабмине вернулись к обсуждению идеи разрешить сетям занимать более 25% рынка в регионе, что сейчас запрещено. Правда, соответствующее предложение вице-премьера Аркадия Дворковича не поддержали в ФАС и Минэкономразвития.

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил проработать вопрос о «либерализации закона «О торговле» в части ограничения доли присутствия торговой сети более 25% в одном регионе, рассказал «Известиям» источник в правительстве. Речь идет о доле в объеме всех проданных продовольственных товаров в денежном выражении на территории административной единицы (региона, города федерального значения, муниципального района, городского округа и т.п.).



Как рассказал «Известиям» источник в Минпромторге, Аркадий Дворкович поручил проработать вопрос о возможности сети занимать больше четверти рынка лишь в случае, если начало расширения сети (строительство новых магазинов) не предполагало превышения пороговой доли, но стало вследствие изменения ситуации на рынке. Например, если магазины конкурентов закрылись.



Ответственным по поручению был назначен Минпромторг. Соисполнителями указаны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэкономразвития.

Пресс-секретарь Аркадия Дворковича Алия Самигуллина не ответила на звонки «Известий».

Вопрос об отмене запрета занимать на рынке больше 25% уже обсуждался в правительстве в 2012–2013 годах. Рассматривалась идея, по которой порог будет повышен с 25 до 35% либо компании не будут ограничивать долей в 25% при строительстве новых магазинов и аренде непрофильных помещений. Однако ФАС тогда пришла к заключению, что сетям должно быть запрещено любое развитие бизнеса, если оно приведет к превышению их доли присутствия на рынке в 25% за прошлый финансовый год.

Служба выступила против и на этот раз. Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Екатерина Урюкина сказала, что ведомство уже направило свою позицию в Минпромторг. По мнению службы, «в настоящий момент основания для дополнительной либерализации норм закона «О торговле» отсутствуют».

— В июле 2016 года для субъектов малого и среднего предпринимательства были введены иммунитеты, соответствующие поправки вносились в закон «О торговле» и закон «О защите конкуренции», в связи с чем с 4 июля 2016 года положения статьи 14 закона «О торговле», касающиеся запрета на увеличение дополнительных торговых площадей при достижении доли более 25%, не применяются для субъектов, чей оборот за прошлый год не превысил 400 млн рублей, — напомнила Екатерина Урюкина.

Не поддержали поправки в пользу крупных ритейлеров и в Минэкономразвития.

— Мы выступаем против сокращения максимальной доли присутствия торговой сети в границах административно-территориального образования, поскольку считаем, что указанная мера существенно меняет условия предпринимательской деятельности в отрасли и может негативно отразиться на планировании бизнеса всеми участниками рынка, — рассказала помощница главы Минэкономразвития Елена Лашкина.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев рассказал, что в объединении знают о проработке вопроса и поддерживают снятие ограничений.

— Мы направили свою позицию в Минпромторг и в правительство. Создание понятных инвесторам правил — это одно из главных условий экономического роста. Когда вы начинаете проект (строительство новых магазинов сети), вы должны быть уверены, что завершите его в тех же условиях, что и начинали, — пояснил позицию ритейлеров Илья Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что в АКОРТ не понимают логику ограничения доли в четверть рынка в принципе.

— Было бы логично, чтобы после определенного порога вводились дополнительные ограничения, затрудняющие получение дохода из-за монопольного положения. Например, дополнительная отчетность — обязанность показывать цены, раскрывать отношения с поставщиками, контроль как за монополией. Нам же просто запрещают развиваться, — заметил Илья Ломакин-Румянцев.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков предположил, что разрешение занимать больше четверти рынка лишь в случае, если обанкротятся другие магазины, — «довольно фантастическая ситуация».

— Но крупный ритейл действительно может вытеснить малый бизнес демпингом цен. Для потребителя это даже хорошо, ведь стоимость продуктов у сетевых дискаунтеров гораздо ниже, — заметил Вадим Зуйков.

В прошлом году председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая в рамках круглого стола федеральной мониторинговой группы партии «Единая Россия» «Честная цена» сообщала, что допустимая доля присутствия федеральных торговых сетей в ряде регионов превышает 25% уже сейчас.