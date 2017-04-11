Мир Григорий Медведев Чавушоглу согласился с необходимостью расследовать химатаку в Сирии Министры иностранных дел России и Турции провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым согласился с необходимостью расследовать инцидент с химоружием в сирийском Хан-Шейхуне.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.



Отмечается, что в ходе разговора было «продолжено предметное обсуждение ситуации в Сирии в развитие предыдущего телефонного разговора 7 апреля».



Лавров подтвердил «неприемлемость предпринятого Вашингтоном акта агрессии» против Сирии «под надуманным предлогом».

Глава МИД РФ также заявил о твердом намерении Москвы «добиваться беспристрастного международного расследования инцидента в Хан-Шейхуне 4 апреля с целью установления фактов».



«Чавушоглу согласился с необходимостью провести такое расследование», — говорится в сообщении.



Министры подчеркнули, что сирийский кризис не может быть урегулирован военным путем. В этой связи отмечена необходимость совместной работы в целях поддержания режима прекращения боевых действий и активизации межсирийского переговорного процесса.

