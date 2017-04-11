Общество Светлана Храмова Три человека госпитализированы после стрельбы на АЗС в Подмосковье Двое из них находятся в тяжелом состоянии

После перестрелки на автозаправке в Подмосковье один человек погиб и трое госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом журналистам сообщил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Двум пострадавшим проведена операция, они находятся в тяжелом состоянии, третий находится в среднетяжелом состоянии, у него непроникающее огнестрельное ранение», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что один из участников перестрелки скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Врач также сообщил, что сейчас проводятся все необходимые диагностические и лечебные мероприятия.

Ранее сообщалось, что нападение произошло на 43-м километре трассы М4 «Дон». По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».