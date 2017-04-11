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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 22:36 Александр Чеков

Президент Италии прибыл в РФ с официальным визитом

Маттарелла пробудет в Москве с 10 по 13 апреля

Президент Италии Серджо Маттарелла прибыл в Россию с официальным визитом в понедельник, 10 апреля.

Во время трехдневного визита состоится встреча лидера Италии с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В ходе беседы планируется обмен мнениями по ключевым вопросам российско-итальянских отношений и актуальным темам международной повестки дня», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

Маттарелла также обсудит экономическое и культурное сотрудничество с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и нанесет визит Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Глава Италии, прибывший по приглашению Владимира Путина, пробудет в Москве до 13 апреля.

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