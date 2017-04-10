Политика 10 апреля 2017, 13:21 Анастасия Мамина
Песков: в графике Путина сейчас нет встречи с Тиллерсоном
Визит госсекретаря в Москву назначен на 12 апреля
В настоящее время в графике президента РФ Владимира Путина не значится встречи с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе визита последнего в Москву 12 апреля.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что заранее подобные контакты не анонсируются.
«Никаких встреч мы не анонсировали и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Тиллерсон приезжает в Россию, чтобы встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Если такая встреча [с Тиллерсоном] появится [в графике Путина], то мы соответствующим образом вас проинформируем», — добавил Песков.
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