Политика Анастасия Мамина Песков: в графике Путина сейчас нет встречи с Тиллерсоном Визит госсекретаря в Москву назначен на 12 апреля

В настоящее время в графике президента РФ Владимира Путина не значится встречи с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе визита последнего в Москву 12 апреля.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что заранее подобные контакты не анонсируются.

«Никаких встреч мы не анонсировали и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Тиллерсон приезжает в Россию, чтобы встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Если такая встреча [с Тиллерсоном] появится [в графике Путина], то мы соответствующим образом вас проинформируем», — добавил Песков.