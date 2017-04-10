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Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Политика 10 апреля 2017, 13:21 Анастасия Мамина

Песков: в графике Путина сейчас нет встречи с Тиллерсоном

Визит госсекретаря в Москву назначен на 12 апреля

В настоящее время в графике президента РФ Владимира Путина не значится встречи с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в ходе визита последнего в Москву 12 апреля.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что заранее подобные контакты не анонсируются.

«Никаких встреч мы не анонсировали и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Тиллерсон приезжает в Россию, чтобы встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Если такая встреча [с Тиллерсоном] появится [в графике Путина], то мы соответствующим образом вас проинформируем», — добавил Песков.

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