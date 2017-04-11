Мир Егор Кучер Москва может дать Тиллерсону шанс наладить диалог США и России Во вторник с официальным визитом прибывает госсекретарь Рекс Тиллерсон, от которого на Западе ждут непримиримой позиции на переговорах в РФ

Во вторник с официальным визитом в Россию прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Западные политики возлагают на него ответственную миссию по выражению общей позиции Запада в сирийском вопросе, а Москва же, несмотря на недавний американский ракетный удар по Сирии, готова дать Вашингтону шанс наладить диалог.

Как пояснил «Известиям» первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, Тиллерсон на переговорах в Москве постарается услышать позицию главы российского МИДа Сергея Лаврова.

— Есть надежда, что переговоры будут конструктивными. Тиллерсону хватило опыта не обвинять, как это сделали некоторые американские деятели, Россию в причастности к якобы проведенной сирийскими войсками химической атаке. Госсекретарь считает, что Россия здесь ни при чем, — отметил Джабаров.

По его словам, пока невозможно сказать, насколько достигнутые Тиллерсоном в Москве договоренности будут восприняты в Вашингтоне.

— Хотелось бы, чтобы [Рекс Тиллерсон] не поддавался давлению со стороны американских ястребов, а использовал логику, — отметил сенатор.

Стоит отметить, что ни Тиллерсон, ни сам Трамп в прямых отношениях с Москвой не выстроили какой-либо конкретной линии. Таким образом, встреча Тиллерсона с Лавровым станет индикатором способности новой администрации США договариваться. При этом в Москве ждут первых результатов не на самих переговорах, а уже по возвращении Тиллерсона домой, где в зависимости от сказанного его может ожидать разный прием.

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В Москве ждут от Тиллерсона конструктива