Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 01:09 Егор Кучер

Москва может дать Тиллерсону шанс наладить диалог США и России

Во вторник с официальным визитом прибывает госсекретарь Рекс Тиллерсон, от которого на Западе ждут непримиримой позиции на переговорах в РФ

Во вторник с официальным визитом в Россию прибудет госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Западные политики возлагают на него ответственную миссию по выражению общей позиции Запада в сирийском вопросе, а Москва же, несмотря на недавний американский ракетный удар по Сирии, готова дать Вашингтону шанс наладить диалог.

Как пояснил «Известиям» первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров, Тиллерсон на переговорах в Москве постарается услышать позицию главы российского МИДа Сергея Лаврова.

— Есть надежда, что переговоры будут конструктивными. Тиллерсону хватило опыта не обвинять, как это сделали некоторые американские деятели, Россию в причастности к якобы проведенной сирийскими войсками химической атаке. Госсекретарь считает, что Россия здесь ни при чем, — отметил Джабаров.

По его словам, пока невозможно сказать, насколько достигнутые Тиллерсоном в Москве договоренности будут восприняты в Вашингтоне.

— Хотелось бы, чтобы [Рекс Тиллерсон] не поддавался давлению со стороны американских ястребов, а использовал логику, — отметил сенатор.

Стоит отметить, что ни Тиллерсон, ни сам Трамп в прямых отношениях с Москвой не выстроили какой-либо конкретной линии. Таким образом, встреча Тиллерсона с Лавровым станет индикатором способности новой администрации США договариваться. При этом в Москве ждут первых результатов не на самих переговорах, а уже по возвращении Тиллерсона домой, где в зависимости от сказанного его может ожидать разный прием.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В Москве ждут от Тиллерсона конструктива

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх