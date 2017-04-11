Мир Алексей Забродин В Москве ждут от Тиллерсона конструктива Визит госсекретаря США в Россию проверит готовность Вашингтона к диалогу Фото: REUTERS/Carlos Barria

Сегодня с рабочим визитом в Москву прибывает госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это станет его первой поездкой в российскую столицу в качестве главы Госдепа. Несмотря на обострение противоречий между Россией и США после американского ракетного удара по сирийской базе ВВС, в Москве надеются на прагматичный диалог с Вашингтоном. По мнению экспертов, судить о том, насколько широкими полномочиями в реальности обладает госсекретарь и сможет ли он отстаивать достигнутые договоренности, можно лишь спустя время.

С чем едет в Москву Тиллерсон — вопрос, которым в последние дни всё больше задаются политики и эксперты. Приход в Овальный кабинет Дональда Трампа дал надежду на перезагрузку российско-американских отношений. Республиканец не раз заявлял о намерениях отойти от политики конфронтации и развернуть диалог «с русскими» в позитивное русло в тех областях, где интересы двух держав совпадают. В Москве новую риторику, конечно, приветствовали, однако призывали «судить по делам». На данный момент первый крупный шаг Трампа, затронувший отношения России и США, — авиаудар «томагавками» по военной базе Сирии. В РФ ракетный удар США был воспринят как акт агрессии против суверенного государства. В обеих столицах всерьез заговорили о «взрывоопасной ситуации».

Из-за сирийского инцидента визит в Москву отменил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. И тут же посыпались предположения, что с российским турне повременит и Тиллерсон. Но госсекретарь не стал прибегать к демаршам и 11–12 апреля настроен провести визит. Как признался Борис Джонсон, на Тиллерсона возложена ответственная миссия донести до Москвы общую позицию Запада по ключевым вопросам. Хотя атмосфера вокруг встречи была отравлена «томагавками», в России считают: отношениям с США надо дать шанс.

— Есть надежда, что переговоры будут конструктивными. Тиллерсону хватило опыта не обвинять, как это сделали некоторые американские деятели, Россию в причастности к якобы проведенной сирийскими войсками химической атаке. Госсекретарь считает, что Россия здесь ни при чем. Хотя переговоры будут трудными, Тиллерсон постарается услышать Сергея Лаврова и наши доводы, — отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Политик подчеркнул, что пока сложно сказать, будут ли достигнутые в Москве договоренности саботироваться в Вашингтоне.

— Хотелось бы, чтобы [Рекс Тиллерсон] не поддавался давлению со стороны американских ястребов, а использовал логику, — заключил сенатор.

Вместе с тем пока ни Дональд Трамп, ни Рекс Тиллерсон в прямых отношениях с российскими коллегами себя никак не проявили. Поэтому встреча госсекретаря с главой МИД РФ станет своего рода проверкой договороспособности новой администрации. По мнению директора Фонда изучения США Франклина Рузвельта (МГУ) Юрия Рогулева, первые выводы о самостоятельности Тиллерсона и даже Трампа можно будет делать только после отъезда рулевого американской дипломатии домой.

— Сложно ожидать прорывных договоренностей в условиях американской акции в Сирии и разговоров о новых санкциях против России. Однако намерения достигнуть каких-то соглашений, судя по всему, есть, — сказал «Известиям» американист.

При этом и Москва, и Вашингтон не устают повторять: сфер для российско-американского сотрудничества предостаточно. Прежде всего это касается борьбы с терроризмом. Конечно, после американского удара по Сирии Рекса Тиллерсона попросят объяснить действия администрации. Ведь пока Дональд Трамп значимых шагов для «войны с террором» не сделал, а «ударить» по Башару Асаду уже успел. Как подметил в разговоре с «Известиями» американский политолог Эндрю Корыбко, интересы США и России действительно пересекаются в ряде областей, но любое сотрудничество подразумевает компромиссы.

— Если вы хотите компромисса, надо идти на уступки. Пока администрация Трампа показывает, что идти на уступки не собирается. Возможно, это происходит из-за давления военных или конгресса. Когда Трамп пришел в Белый дом, изменилась риторика, а реальных шагов пока не последовало, — полагает эксперт.

Так или иначе к визиту Рекса Тиллерсона приковано повышенное внимание. Результаты встреч Ти-Рекса в Москве должны дать ответ на главный вопрос: куда будут двигаться российско-американские отношения? Кроме того, переговоры с Сергеем Лавровым станут своего рода превью к встрече Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая предположительно должна состояться в июне на саммите G20. Ждать прорывных решений и сенсационных заявлений не стоит. Однако ответить на вопрос: есть ли у корабля российско-американских отношений шанс поймать попутный ветер или он по-прежнему дрейфует на рифы — московская встреча вполне может.