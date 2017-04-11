Экономика Александр Чеков Крупным сетям могут разрешить занимать больше четверти рынка региона От либерализации закона «О торговле» выиграют ретейлеры и покупатели

Крупным сетям могут разрешить занимать больше четверти рынка региона, что сейчас запрещено законом «О торговле».

Об этом предложении вице-премьера Аркадия Дворковича рассказали «Известиям» источники в правительстве.

При этом речь ведется о тех случаях, когда расширение доли свыше оговоренных законом 25% стало возможным из-за ситуации на рынке, в частности, закрытия магазинов конкурентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минэкономразвитии не поддерживают данных начинаний, поскольку это может негативно отразиться на планировании развития бизнеса участниками рынка и поставит под угрозу конкуренцию в предпринимательской деятельности.

С другой стороны, в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) поддерживают снятие ограничений.

Эксперты считают, что ретейлеры могут задавить мелкие магазины демпингом, что для потребителя даже хорошо, ведь стоимость продуктов в сетях гораздо ниже.

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Закон о торговле могут поправить в пользу ритейлеров