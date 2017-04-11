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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 02:38 Егор Кучер

Число ДТП с участием детей в России в 2017 году выросло

В этом году произошло на 6,3% больше аварий с участием несовершеннолетних, смертность выросла на 21%

За I квартал 2017 года на 21% выросла смертность детей на российских дорогах. Основными причинами эксперты называют безответственность родителей и экономическую ситуацию.

Параллельно с этими показателями на 38% выросла смертность среди детей-пассажиров. По данным ГИБДД, в начале года число ДТП с участием детей выросло на 6,3%, на дорогах с января по март произошло 3225 таких аварий, погибли в них 108 детей до 16 лет, что на 21% превышает прошлогодний показатель.

Эксперты среди основных факторов выделяют как все более мощные автомобили, которые быстро разгоняются, так и сравнительно небольшое количество камер фиксации превышения скорости на российских дорогах.

Кроме этого, среди причин — экономическая ситуация. Все большее число автомобилистов при покупке дорогого автомобиля берут кредиты и пренебрегают устранением неполадок в машинах и покупкой детских кресел.

— Когда вводили штраф в 3 тыс. рублей за перевозку ребенка без удерживающих устройств, это было действенной мерой, потому что и кресло стоило 3–4 тыс., — рассказала «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Затем, по ее словам, при изменении курса и экономической ситуации стоимость кресел возросла. Так, в регионах при уровне зарплат в 20-30 тыс. рублей мало кто может позволить себе автокресло за 15 тыс. рублей. С другой стороны, по ее словам, выглядит не очень понятным тот факт, что у человека нашлись деньги на автомобиль или даже дорогой автомобиль с учетом выплачиваемого кредита, но не нашлось денег на детское автокресло.

Кроме этого, существует и фактор несознательности родителей: 43% из них заявили, что у них нет никакого детского удерживающего устройства и приобретать его они не планируют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП

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