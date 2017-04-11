Мир Александр Чеков Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля из Донбасса Таким образом Украина собирается пресечь реэкспорт «черного золота» Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Решение может быть принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом заявил сам Порошенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко, заявила, что речь идет о том угле, который отправляется из Донбасса в Россию, а оттуда под другими марками будет продаваться на Украине.

На данный момент уголь из Донбасса не поступает на Украину из-за объявленной Киевом блокады ЛНР и ДНР. Это привело к перебоям поставок угля на металлургические предприятия страны и теплоэлектростанции.