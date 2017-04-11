Мир 11 апреля 2017, 03:14 Александр Чеков
Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля из Донбасса
Таким образом Украина собирается пресечь реэкспорт «черного золота»
Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Решение может быть принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Об этом заявил сам Порошенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко, заявила, что речь идет о том угле, который отправляется из Донбасса в Россию, а оттуда под другими марками будет продаваться на Украине.
На данный момент уголь из Донбасса не поступает на Украину из-за объявленной Киевом блокады ЛНР и ДНР. Это привело к перебоям поставок угля на металлургические предприятия страны и теплоэлектростанции.