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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 03:14 Александр Чеков

Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля из Донбасса

Таким образом Украина собирается пресечь реэкспорт «черного золота»

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос о конфискации угля, добытого на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Решение может быть принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом заявил сам Порошенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко, заявила, что речь идет о том угле, который отправляется из Донбасса в Россию, а оттуда под другими марками будет продаваться на Украине.

На данный момент уголь из Донбасса не поступает на Украину из-за объявленной Киевом блокады ЛНР и ДНР. Это привело к перебоям поставок угля на металлургические предприятия страны и теплоэлектростанции.

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